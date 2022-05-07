У самолета авиакомпании Utair отказал генератор

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair на взлете отказал левый генератор. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
«В процессе разбега КВС В-737 доложил об отказе левого генератора. ВС зарулило на стоянку самостоятельно», — указано в сообщении.
Самолет следовал по маршруту Нижневартовск — Когалым. Инцидент произошел 7 мая. Получить комментарий по инциденту в аэропорту Нижневартовска и авиакомпании Utair не удалось. В аэропорту сказали позвонить в рабочий день, в пресс-службе Utair на звонок и сообщение корреспондента в мессенджере оперативно не ответили.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет ATR-72 компании Utair в аэропорту Уфы ударился хвостом об взлетно-посадочную полосу при посадке. На борту находились 50 человек, летевшие рейсом Сургут — Уфа.
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