СК завершает расследование дела о взятках в челябинском ПФР

Глава отделения Виктор Чернобровин вину в преступлении не признал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение главе челябинского отделения Пенсионного Фонда России Виктору Чернобровину и двум его соучастникам. Фигуранты вместе со своими адвокатами в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Всем троим предъявлены окончательные обвинения в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере — на сумму 26 млн рублей. Чернобровину предъявлено также еще два эпизода получения взяток. Один из фигурантов — заместитель управляющего Александр Орехов — полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием», — рассказал источник.

Серия уголовных дел в областном отделении ПФР началась с задержания 12 июля 2021 года Алексанрда Орехова. По версии следствия, он получил от владельца фирмы «Аквилон» взятку за контракты по оказанию охранных услуг. Затем сотрудники полиции задержали начальника АХЧ отделения Рудольфа Зайцева, а 22 июля — уже главу отделения Виктора Чернобровина. Всем троим было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму 26 млн рублей. Позже в отношении Чернобровина возбудили еще два уголовных дела, в том числе о взятке, которую, по версии следствия, он получил от другой охранной фирмы в виде прогулочного катера. Все трое находятся под домашним арестом.