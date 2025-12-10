Снова вспышки на Солнце: какой силы будет магнитная буря 11 декабря 2025

Утром 10 декабря зафиксированы вспышки на Солнце Фото: Александр Елизаров © URA.RU

11 декабря 2025 года ученые не прогнозируют магнитной бури. На протяжении всего дня уровень магнитосферы будет находиться на «зеленом» уровне. Однако 10 декабря снова зафиксированы вспышки на Солнце, которые могут негативно повлиять на ситуацию. Подробнее о космической погоде 11 декабря — в материале URA.RU.

Прогноз магнитных бурь на 11 декабря 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 11 декабря геомагнитная обстановка станет спокойной. Уровень магнитосферы по Кр-индексу будет меняться от 1 до 2,5 балла. Это «зеленый» уровень геомагнитной активности, который не влияет на здоровье метеозависимых людей и работу электроприборов.

Вероятность возникновения магнитных бурь достигнет 7%, слабые геомагнитные возмущения возможны с вероятностью 25%. Ожидается, что индекс Ap окажется на отметке 10, а индекс F10.7 составит 175. Эти показатели значительно ниже данных 9 декабря, что говорит о прекращении действия магнитной бури.

Вспышки на Солнце

14 вспышек зафиксировали на Солнце

В первые дни декабря обстановка на Солнце оставалась сравнительно спокойной. Однако 8 декабря ситуация изменилась: специалисты зарегистрировали 10 вспышек мощностью класса C и выше. Утром 9 декабря на Солнце были зафиксированы 11 вспышек классов C и M.

Утром 10 декабря обнаружено 14 вспышек класса С и М. Наиболее сильные из них произошли в 02:27, 07:22 и 10:37 по московскому времени. Это небольшие и средние вспышки, которые могут привести к возникновению магнитных бурь на Земле.

Что такое магнитные бури и как влияют на людей

Магнитные бури — возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками. Их интенсивность оценивается по планетарному индексу Kp, значение которого варьируется от 0 (полное отсутствие возмущений) до 9 (чрезвычайно мощная буря).

Когда индекс геомагнитной активности Kp достигает значения 5 и выше, возмущения в магнитосфере начинают заметно отражаться на состоянии здоровья людей: возможны головные боли, колебания артериального давления, повышение утомляемости и сонливости.

При достижении максимального, 9 уровня, возрастает вероятность сбоев и отключений в работе энергосистем, а также могут наблюдаться нарушения в радиосвязи и телевизионном вещании.

Чем опасны магнитные бури

В беседе с URA.RU кардиолог Марина Орлова рассказала, что магнитные бури негативно влияют на людей с ослабленным здоровьем. В указанный период возможно возникновение сосудистых спазмов, колебаний артериального давления, а также эпизодов выраженного головокружения. Одновременно наблюдается снижение мелатонина — гормона, отвечающего за регуляцию циркадных ритмов.

Недостаточная выработка мелатонина способна приводить к расстройствам сна, развитию невротических состояний и усилению реакций на стресс. Кроме того, на фоне геомагнитных возмущений повышается вероятность замедления кровотока в капиллярах и формирования тромбов.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

В периоды усиления солнечной активности и возникновения магнитных бурь специалист рекомендует воздерживаться от интенсивных физических нагрузок. В это время предпочтительнее выбирать спокойные прогулки на свежем воздухе и более размеренный образ жизни.

Марина Орлова подчеркивает, что в такие дни следует избегать стрессовых ситуаций и не допускать возникновения конфликтов. Она также обращает внимание на важность поддержания адекватного питьевого режима — не менее 1,5 литра воды в сутки, что помогает снизить вязкость крови.