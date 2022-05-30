В Иране нашли причину провала антироссийских санкций

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В Иране заявили об успехе российской платежной системы «МИР» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Запада против России не сработали из-за наличия в РФ платежной системы «Мир». Об этом заявило иранское издание Resalat.

«Когда Visa и MasterCard объявили, что прекращают свою работу в России, у самой России уже существовала платежная система „Мир“, которая не просто разрабатывалась, а реально работала уже несколько лет. И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — пишет Resalat.

Также издание обратило внимание на укрепление рубля и продажу газа недружественным странам за рубли. Европе нужно время для нахождения альтернативы газу, а также требуется инфраструктура, которой у ЕС пока нет, отмечает Resalat. Издание назвало опыт России в противостоянии экономическим санкциям «самым успешным в истории человечества». «Причем некоторые из этих санкций носили поистине беспрецедентный характер, поскольку ранее никогда и ни против кого не вводились», — передает иранское СМИ.

Некоторые страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и решили отказаться от нефти и газа из РФ. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа рублями для недружественных стран. Курс рубля начал падать в конце февраля, но спустя несколько месяцев евро и доллар рекордно обвалились. Укрепление рубля стало последствием решения Путина по газу, пишет RT со ссылкой на американский канал CBS News.

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Санкции Запада против России не сработали из-за наличия в РФ платежной системы «Мир». Об этом заявило иранское издание Resalat. «Когда Visa и MasterCard объявили, что прекращают свою работу в России, у самой России уже существовала платежная система „Мир“, которая не просто разрабатывалась, а реально работала уже несколько лет. И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — пишет Resalat. Также издание обратило внимание на укрепление рубля и продажу газа недружественным странам за рубли. Европе нужно время для нахождения альтернативы газу, а также требуется инфраструктура, которой у ЕС пока нет, отмечает Resalat. Издание назвало опыт России в противостоянии экономическим санкциям «самым успешным в истории человечества». «Причем некоторые из этих санкций носили поистине беспрецедентный характер, поскольку ранее никогда и ни против кого не вводились», — передает иранское СМИ. Некоторые страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и решили отказаться от нефти и газа из РФ. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа рублями для недружественных стран. Курс рубля начал падать в конце февраля, но спустя несколько месяцев евро и доллар рекордно обвалились. Укрепление рубля стало последствием решения Путина по газу, пишет RT со ссылкой на американский канал CBS News.
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