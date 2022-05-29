С алиментщика в ХМАО взыскали 700 тысяч рублей

Должник не платил деньги с 2020 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Урае (ХМАО) судебные приставы взыскали с жителя долг по алиментам в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО.

«Сразу после применения мер административного воздействия должник произвел полную оплату задолженности по алиментам в размере 700 тысяч рублей, а также выплатил коммунальные платежи, исполнительский сбор и штрафы уполномоченных органов. Должник, без уважительных на то причин, не выплачивал деньги на содержание детей с 2020 года», — отмечается в сообщении.

Житель Урая по решению суда был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». У должника двое детей. Всего за 2021 год судебные приставы округа взыскали алиментов на сумму 710 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в День защиты детей судебные приставы в Ханты-Мансийске угостят сладкой ватой ребят, чьи родители не имеют долгов. Жители смогут также получить консультацию судебных приставов по вопросам взыскания алиментов и по исполнительным производствам.