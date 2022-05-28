В ХМАО детям родителей без долгов вручат сладкий презент

Детям подарят сладкую вату или сделают аквагрим Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В День защиты детей судебные приставы в Ханты-Мансийске угостят сладкой ватой ребят, чьи родители не имеют долгов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО — Югре.

«Сладкую вату подарят тем детям, чьи родители по результатам проверки окажутся без долгов или оплатят их на месте. Если ваши сын или дочь не любят сладкое, то специалист по направлению „боди-арт“ на аналогичных условиях сделает детям макияж в технике аквагрим», — отмечается в сообщении.

Жители смогут также получить консультацию судебных приставов по вопросам взыскания алиментов и по исполнительным производствам. Мероприятие состоится 1 июня на автомобильной стоянке ТЦ «Сатурн», с 13:00 до 15:00.

Ранее URA.RU сообщало, что дети Донбасса получат подарки из ХМАО. К 1 июня югорчане собрали игрушки и сладкие гостинцы для детей. К отправке готовят 36 тонн гуманитарного груза.