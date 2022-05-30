На месторождении в ЯНАО погиб вахтовик

Один мужчина скончался и двое получили ожоги во время пожара Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во время крупного пожара на Еты-Пуровском месторождении (ЯНАО) погиб мужчина и двое человек получили ожоги. Происшествие случилось ранним утром 31 мая, на месторождении загорелся подъемный агрегат.

«Происшествие случилось сегодня в 06:15, на месторождении загорелся подъемный агрегат, принадлежащий подрядчику — АО „Сибирская сервисная компания“. В результате ЧП погиб бурильщик — работник этой организации, два его помощника получили ожоги», — передает «МК Ямал», ссылаясь на собственный источник.

Причины происшествия выясняются. На место прибыли пожарные, скорая помощь и комиссия по расследованию. Агентство направило запрос в окружное управление СК и в АО «Сибирская сервисная компания». На момент публикации ответ не поступил.