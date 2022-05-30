30 мая 2022
29 мая 2022

На месторождении в ЯНАО погиб вахтовик

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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
Один мужчина скончался и двое получили ожоги во время пожара Фото:

Во время крупного пожара на Еты-Пуровском месторождении (ЯНАО) погиб мужчина и двое человек получили ожоги. Происшествие случилось ранним утром 31 мая, на месторождении загорелся подъемный агрегат.

«Происшествие случилось сегодня в 06:15, на месторождении загорелся подъемный агрегат, принадлежащий подрядчику — АО „Сибирская сервисная компания“. В результате ЧП погиб бурильщик — работник этой организации, два его помощника получили ожоги», — передает «МК Ямал», ссылаясь на собственный источник.

Причины происшествия выясняются. На место прибыли пожарные, скорая помощь и комиссия по расследованию. Агентство направило запрос в окружное управление СК и в АО «Сибирская сервисная компания». На момент публикации ответ не поступил.

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Во время крупного пожара на Еты-Пуровском месторождении (ЯНАО) погиб мужчина и двое человек получили ожоги. Происшествие случилось ранним утром 31 мая, на месторождении загорелся подъемный агрегат. «Происшествие случилось сегодня в 06:15, на месторождении загорелся подъемный агрегат, принадлежащий подрядчику — АО „Сибирская сервисная компания“. В результате ЧП погиб бурильщик — работник этой организации, два его помощника получили ожоги», — передает «МК Ямал», ссылаясь на собственный источник. Причины происшествия выясняются. На место прибыли пожарные, скорая помощь и комиссия по расследованию. Агентство направило запрос в окружное управление СК и в АО «Сибирская сервисная компания». На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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