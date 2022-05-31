Патрушев: Польша переходит к захвату Украины

31 мая 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Западные партнеры не против того, чтобы воспользоваться ситуацией на Украине в корыстных целях, считает Николай Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Польша начала переходить к захвату территорий на западе Украины. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он считает, что подтверждением намерений Варшавы стал недавний визит в Киев польского президента Анджея Дуды. Ранее тот заявил, что между Украиной и Польшей не должно быть границ. «Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать. Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — приводит слова Николая Патрушева РИА «Новости». По словам секретаря Совбеза РФ, западные партнеры не против того, чтобы воспользоваться конфликтом на Украине в корыстных целях. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша хотят установить контроль над западными территориями страны, передает «Национальная служба новостей». Российская разведка подтвердила заявления о планах Польши и США разместить миротворцев на западе Украины, передает телеканал 360. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам российского лидера Владимира Путина, целью является защита жителей Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Польша начала переходить к захвату территорий на западе Украины. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он считает, что подтверждением намерений Варшавы стал недавний визит в Киев польского президента Анджея Дуды. Ранее тот заявил, что между Украиной и Польшей не должно быть границ. «Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать. Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — приводит слова Николая Патрушева РИА «Новости». По словам секретаря Совбеза РФ, западные партнеры не против того, чтобы воспользоваться конфликтом на Украине в корыстных целях. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша хотят установить контроль над западными территориями страны, передает «Национальная служба новостей». Российская разведка подтвердила заявления о планах Польши и США разместить миротворцев на западе Украины, передает телеканал 360. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам российского лидера Владимира Путина, целью является защита жителей Донбасса.