Дуда предложил стереть границу между Польшей и Украиной

Между Украиной и Польшей не должно быть границы, чтобы люди жили вместе на одной земле. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда во время выступления по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве.
«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — сказал Дуда, передает РБК. По его словам, Польша делает все возможное для помощи Украине в противостоянии «агрессии России».
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что к Польше может присоединиться запад Украины впоследствии референдума. США и Польша хотят установить контроль над Западной Украиной, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. По его словам, Польша собирается ввести войска в западные области Украины под предлогом защиты от «агрессии со стороны РФ». Российская разведка подтвердила заявления о планах Польши и США разместить «миротворцев» на западе Украины, передает телеканал 360. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам российского лидера Владимира Путина, целью является защита жителей Донбасса.
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Между Украиной и Польшей не должно быть границы, чтобы люди жили вместе на одной земле. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда во время выступления по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве. «Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — сказал Дуда, передает РБК. По его словам, Польша делает все возможное для помощи Украине в противостоянии «агрессии России». Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что к Польше может присоединиться запад Украины впоследствии референдума. США и Польша хотят установить контроль над Западной Украиной, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. По его словам, Польша собирается ввести войска в западные области Украины под предлогом защиты от «агрессии со стороны РФ». Российская разведка подтвердила заявления о планах Польши и США разместить «миротворцев» на западе Украины, передает телеканал 360. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам российского лидера Владимира Путина, целью является защита жителей Донбасса.