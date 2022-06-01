В ДНР будут судить трех президентов Украины

Первые суды на военными преступниками пройдут до конца лета, заявила Елена Шишкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике намерены привлечь к международному трибуналу трех последних президентов Украины. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Военный преступник — не только тот, у кого в руках оружие и который на спусковой крючок нажимает. Это и тот генерал, который отдает приказ, это и те президенты, а их было трое — Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Своими подписями они посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения», — сказала Шишкина в интервью ТАСС.

Член Народного совета ДНР также заявила, что первые международные трибуналы должны пройти до конца лета 2022 года. «Мы надеемся, что до конца лета пройдет несколько промежуточных трибуналов, и виновные будут привлечены к ответственности», — заявила Шишкина. Она отметила, что попасть под трибунал могут не только бойцы националистических формирований, но и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, специалисты готовят документы для проведения международного трибунала над украинскими военнопленными, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы ДНР, в тюрьмах республики находятся более 5 тысяч украинских пленных, сообщает агентство Nation News.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.