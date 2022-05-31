Замглавы свердловской школы вынесли приговор за мошенничество

В задержании замдиректора участвовали силовики из ОВД Асбеста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшую замдиректора школы Асбеста (Свердловская область) приговорили к двум с половиной годам условного лишения свободы за пособничество в мошенничестве директора и растрате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно», — рассказал представитель пресс-службы. Там подчеркнули, что директор школы, где работала осужденная свердловчанка, принимал сотрудников, которые не появлялись в учреждении, но получали свою зарплату. Замдиректора помогала в этом главе школы, подписывая соответствующие документы.

Кроме этого, она позволяла директору открывать на себя банковские счета, с которых «работники» получали зарплату. При этом она понимала, что нарушает закон, но не сопротивлялась директору.

До вынесения приговора следователи допросили около ста человек. Дело свердловчанки заняло в суде 24 тома.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что в поимке замдиректора и ее начальника участвовали силовики ОВД Асбеста из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. «Символично, что приговор пособнице состоялся накануне Дня защиты детей. На данный момент она уже не работает в школе и, как надеются сыщики, сделала соответствующие выводы», — рассказал Горелых.

Приговор директору школы, придумавшей мошенническую схему, вынесли в апреле 2021 года. Ей назначили реальный срок в колонии за хищение около трех миллионов рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам