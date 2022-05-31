Из-за перепадов температур крылатые принимают открытые окна за убежище Фото: Eduardo Ruiz/pixabay.com © URA.RU

Жители Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска рассказывают в социальных сетях о том, что в их дома стали залетать летучие мыши. Одну из таких даже поймала жительница поселка Излучинска из Нижневартовского района. Своей историей женщина поделилась в паблике «Излучинск» социальной сети «ВКонтакте».

«Излучинцы, а вы знали, что у нас появились летучие мыши. Закрывайте окна на ночь, и ставьте сетки. Комары и мухи — это не самое страшное, что вы можете увидеть в своей квартире ночью. Мышку выпустили, она была рада свободе — улетела счастливая», — рассказала жительница поселка Марина Высотская.

Ранее в социальных сетях жители Югры рассказывали о том, что в их квартиры стали все чаще пробираться летучие мыши. Власти отметили, что ничего странного в этом нет. «Из-за резких перепадов температуры открытую форточку крылатые могут воспринимать как убежище. Специалисты рекомендуют не трогать летучих мышей голыми руками. Лучше, чтобы направить их, вооружиться плотной тканью или перчатками — так животные не смогут укусить», — говорится на портале «Открытый регион — Югра».

Видео: Марина Высотская

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) зарегистрировали очаг африканской чумы свиней. Вирус обнаружили в одном из подсобных хозяйств города.