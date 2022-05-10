В ХМАО обнаружили вирус африканской чумы

Наличие инфекции подтвердили в лаборатории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нягани (ХМАО) зарегистрировали очаг африканской чумы свиней. Вирус обнаружили в одном из подсобных хозяйств города. Об этом на своей странице «Вконтакте» рассказал глава города Иван Ямашев.

«В одном из личных подсобных хозяйств Нягани 10 мая был зарегистрирован один эпизодический очаг с лабораторным подтверждением вируса. Специалисты Ветеринарного центра оперативно отреагировали на заявление фермера о падении поросенка, взяли пробы и направили их в лабораторию. Работа по ликвидации очага и недопущению распространения вируса уже начата, в соответствии с правилами разработан алгоритм действий», — сообщил Ямашев.

Также мэр Нягани добавил, что вирус африканской чумы абсолютно безопасен для человека. «Вирус несет лишь экономический ущерб, связанный с убоем скота и утилизацией построек, в которых содержались животные», — пояснил чиновник. По его словам, работа по ликвидации очага заражения уже ведется. В радиусе 10 км от потенциального источника инфекции проведут дезинфекцию, животных придется убить.

Это не первая вспышка африканской чумы в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что инфекция была обнаружена на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун» в Сургутском районе.