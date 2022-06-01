В России повысят выплаты по трем пособиям

Россияне получат прибавки из-за увеличения МРОТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России увеличат выплаты по трем пособиям в связи с ростом прожиточного минимума. Об этом сообщает ПФР.

«С 1 июня в связи с ростом прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей от 8 до 17 лет, для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам», — сообщается на сайте пенсионного фонда.

С 1 июня 2022 года прожиточный минимум увеличат на 10%. Для трудоспособного населения показатель составит 15 172 рубля. После повышения прожиточного минимума, выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличится в среднем по России до 7,6 тыс. рублей в месяц. Родители детей 8—16 лет, в зависимости от установленной им суммы пособия, с июня будут в среднем получать от 6,75 тыс. до 13,5 тыс. рублей в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. Все оформленные в этом месяце пособия будут сразу выплачены в увеличенном размере.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что решение о повышении размера пенсий затронет 35 миллионов пенсионеров, которые начнут получать пенсии в увеличенном размере с 3 июня. Повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты примерно 4 миллионам россиян.