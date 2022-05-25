Минтруд РФ раскрыл размер прожиточного минимума после индексации

26 мая 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Минтруда РФ рассказал, как изменится размер прожиточного минимума Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически на 10%. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По словам политика, дополнительные заявления для перерасчета не потребуются. «С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое Президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты подавать не потребуется», — отметил Котяков. Как сообщает глава Минтруда РФ, прожиточный минимум для трудоспособного населения вырастет до 15 172 рубля. Для пенсионеров он составит 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль. Ранее URA.RU писало, что в России повысят МРОТ на 10%. Также, Минфин РФ Антон Силуанов рассказал, что новые социальные обязательства необходимо принимать с осторожностью.

Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически на 10%. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По словам политика, дополнительные заявления для перерасчета не потребуются. «С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое Президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты подавать не потребуется», — отметил Котяков. Как сообщает глава Минтруда РФ, прожиточный минимум для трудоспособного населения вырастет до 15 172 рубля. Для пенсионеров он составит 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль. Ранее URA.RU писало, что в России повысят МРОТ на 10%. Также, Минфин РФ Антон Силуанов рассказал, что новые социальные обязательства необходимо принимать с осторожностью.