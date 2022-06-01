РБК: Путин уволил пять генералов МВД

Владимир Путин освободил от занимаемой должности несколько высокопоставленных лиц ведомства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку пять высокопоставленных генералов Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщается в соответствующем документе.

«Президент освободил от занимаемой должности начальника управления МВД по Владимирской области Василия Кукушкина, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю Александра Лааса. А также начальника управления МВД по Ярославской области Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД Александра Удовенко», — копия выписки из указа есть у РБК.

Кроме того, от должности освобожден замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Юрий Инстранкин и первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД, полковник полиции Эмиль Мусин. Сообщается, что это обычная «кадровая ротация» в МВД.

Предыдущее освобождение от должностей генералов произошло летом 2021 года, пишет MK.RU. Среди тех, кто ушел в отставку, был Дмитрий Шаробаров, который свыше 10 лет руководил Главным управлением на транспорте МВД, напоминает «Царьград».