На круглом столе присутствовал свердловский министр по социальной политике Андрей Злоказов Фото: БФ «Я особенный»

Круглый стол в Областном центре реабилитации инвалидов в Екатеринбурге закончился скандалом. По мнению общественников, произошел срыв обсуждения. Причина — агрессивное поведение президента фонда «Я особенный» Александрины Хаитовой. Активисты уверены, что Хаитовой нужен пиар любой ценой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда «Особые люди». На круглом столе также присутствовал региональный министр по социальной политике Андрей Злоказов.

«На территории Областного центра реабилитации инвалидов состоялся круглый стол на тему „Организация реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра“. По мнению общественников, присутствующих на круглом столе, произошел срыв обсуждения, так как была хорошо срежиссирована » акция — скандал« в виде „наезда“ на министерство социальной политики Свердловской области и лично на министра Андрея Злоказова», — сказано в сообщении.

«Так, руководитель фонда „Я особенный“ Александрина Хаитова в ходе своего выступления использовала методику „истеричного балагана“, „перехода на угрозы, крики и оскорбления“, „ультиматума и никакого конструктива“. По словам присутствующих, можно сделать вывод, что ей [Хаитовой] нужен пиар любой ценой!», — отметила пресс-секретарь фонда «Особые люди» Юлия Войта.

Руководитель проекта «Инфопомощь» реализуемого в регионе с 2019 года ассоциацией «Особые люди » Катерина Косточка, присутствующая на этом круглом столе, сообщила, что недавно состоялся ряд мероприятий с участием представителей государственных и негосударственных поставщиков соцуслуг. «Вся информация опубликована в открытых источниках и доступна для публичного обсуждения. Но Александрина пытается привлечь к себе внимание, что только она занимается вопросами помощи, по сути прикрываясь ими и не рассматривает опыт коллег», — отметила Косточка.

«На прошедшем мероприятии было четко видно, что родителей дезинформируют, манипулируя их болью и горем. Необходимо провести публичное мероприятие, на котором можно будет донести до родителей всю информацию целиком. Мы за партнерство и взаимодействие, а не за цирк и балаган, который устроил БФ «Я особенный», — резюмировала председатель регионального отделения ВОРДИ Свердловской области Оксана Александрова.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге состоялся круглый стол, где выступили депутаты свердловского заксо, представители благотворительных организаций и родители особенных детей. Чиновники представили доклад о новом проекте. Программа урезает 24 вида социальных услуг.

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