Автоэксперт раскрыл, как сэкономить на покупке резины

Зимнюю резину стоит покупать прямо сейчас, так как осенью цена на нее взлетит. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
«Зимние шины для автомобилей 95% покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купят шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины — это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Соответственно, те, кто покупают сезонный товар не в сезон, оказываются в выигрыше», — рассказал Кадаков в интервью радио Sputnik.
Так, осенью прошлого года цены на зимнюю резину подскочили на 25%. Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что западные санкции не повлияют на стоимость зимних шин в этом году, пишет RT.
Зимнюю резину стоит покупать прямо сейчас, так как осенью цена на нее взлетит. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Зимние шины для автомобилей 95% покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купят шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины — это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Соответственно, те, кто покупают сезонный товар не в сезон, оказываются в выигрыше», — рассказал Кадаков в интервью радио Sputnik. Так, осенью прошлого года цены на зимнюю резину подскочили на 25%. Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что западные санкции не повлияют на стоимость зимних шин в этом году, пишет RT.