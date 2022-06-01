Автоэксперт раскрыл, как сэкономить на покупке резины

02 июня 2022 в 08:18 Размер текста - 17 +

Резину стоит покупать задолго до начала сезона, считает Максим Кадаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зимнюю резину стоит покупать прямо сейчас, так как осенью цена на нее взлетит. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Зимние шины для автомобилей 95% покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купят шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины — это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Соответственно, те, кто покупают сезонный товар не в сезон, оказываются в выигрыше», — рассказал Кадаков в интервью радио Sputnik. Так, осенью прошлого года цены на зимнюю резину подскочили на 25%. Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что западные санкции не повлияют на стоимость зимних шин в этом году, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Зимнюю резину стоит покупать прямо сейчас, так как осенью цена на нее взлетит. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Зимние шины для автомобилей 95% покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купят шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины — это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Соответственно, те, кто покупают сезонный товар не в сезон, оказываются в выигрыше», — рассказал Кадаков в интервью радио Sputnik. Так, осенью прошлого года цены на зимнюю резину подскочили на 25%. Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что западные санкции не повлияют на стоимость зимних шин в этом году, пишет RT.