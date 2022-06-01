Крысы терроризируют жителей одного из домов Тюмени. Видео

02 июня 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Жители одного из домой в Тюмени жалуются на крыс Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителей одного из домов в Тюмени терроризируют крысы. Посты с видео был опубликован в группе «Тюмень Online» социальной сети «ВКонтакте». «На Воровского 33, крысы атакуют наш дом. Примите меры», — просит анонимный автор поста. В комментариях тюменцы стали предполагать, откуда же могли взяться животные. «Это Рататуй», — предположил Андрей Патрушев. «Сплинтер черепашек потерял», — написал Гайрат Саттаров. Но также тюменцы предлагали обратиться в Роспотребнадзор. «С заявлением в Роспотребнадзор, можно по электронной почте выслать. А кто меры примет без обращения», — прокомментировала Надежда Полякова. URA.RU направило письменный запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Жителей одного из домов в Тюмени терроризируют крысы. Посты с видео был опубликован в группе «Тюмень Online» социальной сети «ВКонтакте». «На Воровского 33, крысы атакуют наш дом. Примите меры», — просит анонимный автор поста. В комментариях тюменцы стали предполагать, откуда же могли взяться животные. «Это Рататуй», — предположил Андрей Патрушев. «Сплинтер черепашек потерял», — написал Гайрат Саттаров. Но также тюменцы предлагали обратиться в Роспотребнадзор. «С заявлением в Роспотребнадзор, можно по электронной почте выслать. А кто меры примет без обращения», — прокомментировала Надежда Полякова. URA.RU направило письменный запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.