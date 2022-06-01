01 июня 2022

Крысы терроризируют жителей одного из домов Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, питомец, крыса, приют животных
Жители одного из домой в Тюмени жалуются на крыс Фото:

Жителей одного из домов в Тюмени терроризируют крысы. Посты с видео был опубликован в группе «Тюмень Online» социальной сети «ВКонтакте».

«На Воровского 33, крысы атакуют наш дом. Примите меры», — просит анонимный автор поста.

В комментариях тюменцы стали предполагать, откуда же могли взяться животные. «Это Рататуй», — предположил Андрей Патрушев. «Сплинтер черепашек потерял», — написал Гайрат Саттаров. Но также тюменцы предлагали обратиться в Роспотребнадзор. «С заявлением в Роспотребнадзор, можно по электронной почте выслать. А кто меры примет без обращения», — прокомментировала Надежда Полякова. URA.RU направило письменный запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Жителей одного из домов в Тюмени терроризируют крысы. Посты с видео был опубликован в группе «Тюмень Online» социальной сети «ВКонтакте». «На Воровского 33, крысы атакуют наш дом. Примите меры», — просит анонимный автор поста. В комментариях тюменцы стали предполагать, откуда же могли взяться животные. «Это Рататуй», — предположил Андрей Патрушев. «Сплинтер черепашек потерял», — написал Гайрат Саттаров. Но также тюменцы предлагали обратиться в Роспотребнадзор. «С заявлением в Роспотребнадзор, можно по электронной почте выслать. А кто меры примет без обращения», — прокомментировала Надежда Полякова. URA.RU направило письменный запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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