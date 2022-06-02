Украина поставила России ультиматум

02 июня 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

В настоящее время акватория Черного моря на территории Украины заминирована Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готов пойти на разминирование своих территориальных вод только в случае, если Россия отведет свои силы от украинских портов и предоставит гарантии безопасности для коммерческих конвоев, занимающихся вывозом зерна. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы с разминированием своих территориальных вод. Только в этом случае Россия может обеспечить беспрепятственный проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. «Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои», — написал Николенко в соцсетях в качестве ответа на предложение Лаврова. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Киев готов пойти на разминирование своих территориальных вод только в случае, если Россия отведет свои силы от украинских портов и предоставит гарантии безопасности для коммерческих конвоев, занимающихся вывозом зерна. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы с разминированием своих территориальных вод. Только в этом случае Россия может обеспечить беспрепятственный проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. «Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои», — написал Николенко в соцсетях в качестве ответа на предложение Лаврова.