Украина поставила России ультиматум

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Клипарт. Магнитогорск, надводная мина
В настоящее время акватория Черного моря на территории Украины заминирована Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев готов пойти на разминирование своих территориальных вод только в случае, если Россия отведет свои силы от украинских портов и предоставит гарантии безопасности для коммерческих конвоев, занимающихся вывозом зерна. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы с разминированием своих территориальных вод. Только в этом случае Россия может обеспечить беспрепятственный проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна.

«Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои», — написал Николенко в соцсетях в качестве ответа на предложение Лаврова.

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Киев готов пойти на разминирование своих территориальных вод только в случае, если Россия отведет свои силы от украинских портов и предоставит гарантии безопасности для коммерческих конвоев, занимающихся вывозом зерна. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы с разминированием своих территориальных вод. Только в этом случае Россия может обеспечить беспрепятственный проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. «Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои», — написал Николенко в соцсетях в качестве ответа на предложение Лаврова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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