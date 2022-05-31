Лавров поставил ультиматум Западу и Украине

31 мая 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Россия обеспечит проход судов с зерном в Средиземное море, пообещал Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-морской флот РФ поможет вывезти зерно из украинских портов, если Киев разминирует свои территориальные воды. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни. «Если эта проблема разминирования будет решена, то в открытом море военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», — приводит слова Сергея Лаврова ТАСС. Министр уточнил, что Россия долгое время пытается обратить на это внимание западных коллег. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил главам Франции и Германии Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу, что Москва готова помочь с вывозом зерна с Украины, передает RT. До этого он подчеркнул, что Россия поможет Западу в борьбе с продовольственным кризисом, если тот снимет санкции. Из-за спецоперации США и страны Европы ввели запрет на экспорт российских удобрений. В ООН признали, что это решение может вызвать голод во всем мире. Теперь США и ЕС намерены вывезти зерно с Украины, но им необходимо разрешение России на пропуск судов. Однако порты заминированы ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Военно-морской флот РФ поможет вывезти зерно из украинских портов, если Киев разминирует свои территориальные воды. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни. «Если эта проблема разминирования будет решена, то в открытом море военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», — приводит слова Сергея Лаврова ТАСС. Министр уточнил, что Россия долгое время пытается обратить на это внимание западных коллег. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил главам Франции и Германии Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу, что Москва готова помочь с вывозом зерна с Украины, передает RT. До этого он подчеркнул, что Россия поможет Западу в борьбе с продовольственным кризисом, если тот снимет санкции. Из-за спецоперации США и страны Европы ввели запрет на экспорт российских удобрений. В ООН признали, что это решение может вызвать голод во всем мире. Теперь США и ЕС намерены вывезти зерно с Украины, но им необходимо разрешение России на пропуск судов. Однако порты заминированы ВСУ.