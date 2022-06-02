В центре Москвы застрелили скандального бизнесмена

03 июня 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

В Москве застрелили бизнесмена, которого разыскивали с 2013 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. Убитым оказался бизнесмен Оганес Камарян, который разыскивался полицией Армении с 2013 года. Он обвинялся в подготовке убийства в корыстных целях (ч 2 СТ. 35-104 УК Армении). «На Комсомольском проспекте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениям», — указано в сообщении московской прокуратуры. Судя по камерам видеонаблюдения, убийство Оганеса Камаряна было заказным, отмечает telegram-канал Baza. По данным источника проекта «ВЧК-ОГПУ», причиной убийства могла стать месть земляков. На записи с камер видеонаблюдения видно, что киллер подстерег бизнесмена на выходе из ресторана «Сейджи». Убийца выстрелил в спину жертвы, затем подошел и произвел еще один выстрел в голову, после чего сфотографировал тело убитого и скрылся. Бизнесмена также сопровождала 22-летняя Екатерина Попова, которую киллер оставил в живых. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье убийство (105 УК РФ) и незаконный оборот оружия (222 УК РФ). Расследование преступления поставлено на контроль столичной прокуратуры. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Москве на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. Убитым оказался бизнесмен Оганес Камарян, который разыскивался полицией Армении с 2013 года. Он обвинялся в подготовке убийства в корыстных целях (ч 2 СТ. 35-104 УК Армении). «На Комсомольском проспекте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениям», — указано в сообщении московской прокуратуры. Судя по камерам видеонаблюдения, убийство Оганеса Камаряна было заказным, отмечает telegram-канал Baza. По данным источника проекта «ВЧК-ОГПУ», причиной убийства могла стать месть земляков. На записи с камер видеонаблюдения видно, что киллер подстерег бизнесмена на выходе из ресторана «Сейджи». Убийца выстрелил в спину жертвы, затем подошел и произвел еще один выстрел в голову, после чего сфотографировал тело убитого и скрылся. Бизнесмена также сопровождала 22-летняя Екатерина Попова, которую киллер оставил в живых. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье убийство (105 УК РФ) и незаконный оборот оружия (222 УК РФ). Расследование преступления поставлено на контроль столичной прокуратуры.