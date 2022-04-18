18 апреля 2022

Жители курганского города жалуются на разваливающуюся набережную. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган , набережная, разрушение, набережная тобола, бордюрный камень, паребрик
Горожане сообщили, что набережная разваливается в двух местах (архивное фото) Фото:

Жители Шадринска (Курганская область) заметили, что на местной набережной, благоустроенной в 2022 году, отваливается плитка. Об этом они сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Плитка снова отлетает. Шадринская набережная», — написали представители группы «Шадринск — часть России».

На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, что плитка отвалилась у двух объектов набережной: ограждения и основания скульптуры. Во втором случае плитка была сломана. «Претензионное письмо направлено подрядной организации. Все выявленные дефекты подрядчик будет устранять в рамках гарантийных обязательств», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Ранее горожане обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. Подрядчика обязали устранить недостатки. Набережную в Шадринске благоустроили в 2020 году. На обновление было потрачено 53,6 млн рублей.

В одном из мест отпавшая плитка сломалась
Фото:
У ограждения набережной отвалилась плитка
Фото:

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Жители Шадринска (Курганская область) заметили, что на местной набережной, благоустроенной в 2022 году, отваливается плитка. Об этом они сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Плитка снова отлетает. Шадринская набережная», — написали представители группы «Шадринск — часть России». На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, что плитка отвалилась у двух объектов набережной: ограждения и основания скульптуры. Во втором случае плитка была сломана. «Претензионное письмо направлено подрядной организации. Все выявленные дефекты подрядчик будет устранять в рамках гарантийных обязательств», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Ранее горожане обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. Подрядчика обязали устранить недостатки. Набережную в Шадринске благоустроили в 2020 году. На обновление было потрачено 53,6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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