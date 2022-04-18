Жители курганского города жалуются на разваливающуюся набережную. Фото

19 апреля 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Горожане сообщили, что набережная разваливается в двух местах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Шадринска (Курганская область) заметили, что на местной набережной, благоустроенной в 2022 году, отваливается плитка. Об этом они сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Плитка снова отлетает. Шадринская набережная», — написали представители группы «Шадринск — часть России». На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, что плитка отвалилась у двух объектов набережной: ограждения и основания скульптуры. Во втором случае плитка была сломана. «Претензионное письмо направлено подрядной организации. Все выявленные дефекты подрядчик будет устранять в рамках гарантийных обязательств», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Ранее горожане обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. Подрядчика обязали устранить недостатки. Набережную в Шадринске благоустроили в 2020 году. На обновление было потрачено 53,6 млн рублей. В одном из мест отпавшая плитка сломалась Фото: группа «Шадринск — часть России», соцсеть «ВКонтакте» У ограждения набережной отвалилась плитка Фото: группа «Шадринск — часть России», соцсеть «ВКонтакте» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жители Шадринска (Курганская область) заметили, что на местной набережной, благоустроенной в 2022 году, отваливается плитка. Об этом они сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Плитка снова отлетает. Шадринская набережная», — написали представители группы «Шадринск — часть России». На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, что плитка отвалилась у двух объектов набережной: ограждения и основания скульптуры. Во втором случае плитка была сломана. «Претензионное письмо направлено подрядной организации. Все выявленные дефекты подрядчик будет устранять в рамках гарантийных обязательств», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Ранее горожане обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. Подрядчика обязали устранить недостатки. Набережную в Шадринске благоустроили в 2020 году. На обновление было потрачено 53,6 млн рублей.