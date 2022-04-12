12 апреля 2022

В курганском городе подрядчика заставят переделывать набережную

© Служба новостей «URA.RU»
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Экономика екатеринбургского хозяйства. Екатеринбург, ливневка
В Шадринске на новой набережной прорвало ливневую канализацию Фото:

В Шадринске протекающую ливневую канализацию на новой набережной должен исправить подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города в ответ на запрос.

«По информации комитета по строительству и архитектуре, на набережной по ул. Кондюрина спроектирована ливневая система водоотведения, предназначенная для отведения талых вод, поэтому факт сброса канализационных вод в реку Исеть исключен. 12 апреля проведено обследование указанного участка. Выявлено, что колодец приемника дождевых и талых вод негерметичен, в связи с чем из-за большого объема талых вод происходило его переполнение и излив талых вод. Подрядчиком будут устранены указанные недостатки в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в мэрии Шадринска в ответ на запрос URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. По словам горожан, зловонные стоки начали протекать под набережной в реку Исеть осенью, зимой была видна проталина. Шадринцы возмущены, что многомиллионные вложения в реконструкцию набережной и городских сетей оборачиваются экологической проблемой. На благоустройство набережной в Шадринске в 2020 году было потрачено 53,6 млн рублей.

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В Шадринске протекающую ливневую канализацию на новой набережной должен исправить подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города в ответ на запрос. «По информации комитета по строительству и архитектуре, на набережной по ул. Кондюрина спроектирована ливневая система водоотведения, предназначенная для отведения талых вод, поэтому факт сброса канализационных вод в реку Исеть исключен. 12 апреля проведено обследование указанного участка. Выявлено, что колодец приемника дождевых и талых вод негерметичен, в связи с чем из-за большого объема талых вод происходило его переполнение и излив талых вод. Подрядчиком будут устранены указанные недостатки в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в мэрии Шадринска в ответ на запрос URA.RU. Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. По словам горожан, зловонные стоки начали протекать под набережной в реку Исеть осенью, зимой была видна проталина. Шадринцы возмущены, что многомиллионные вложения в реконструкцию набережной и городских сетей оборачиваются экологической проблемой. На благоустройство набережной в Шадринске в 2020 году было потрачено 53,6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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