В курганском городе подрядчика заставят переделывать набережную

13 апреля 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Шадринске на новой набережной прорвало ливневую канализацию Фото: Анна Майорова © URA.RU В Шадринске протекающую ливневую канализацию на новой набережной должен исправить подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города в ответ на запрос. «По информации комитета по строительству и архитектуре, на набережной по ул. Кондюрина спроектирована ливневая система водоотведения, предназначенная для отведения талых вод, поэтому факт сброса канализационных вод в реку Исеть исключен. 12 апреля проведено обследование указанного участка. Выявлено, что колодец приемника дождевых и талых вод негерметичен, в связи с чем из-за большого объема талых вод происходило его переполнение и излив талых вод. Подрядчиком будут устранены указанные недостатки в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в мэрии Шадринска в ответ на запрос URA.RU. Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. По словам горожан, зловонные стоки начали протекать под набережной в реку Исеть осенью, зимой была видна проталина. Шадринцы возмущены, что многомиллионные вложения в реконструкцию набережной и городских сетей оборачиваются экологической проблемой. На благоустройство набережной в Шадринске в 2020 году было потрачено 53,6 млн рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Шадринске протекающую ливневую канализацию на новой набережной должен исправить подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города в ответ на запрос. «По информации комитета по строительству и архитектуре, на набережной по ул. Кондюрина спроектирована ливневая система водоотведения, предназначенная для отведения талых вод, поэтому факт сброса канализационных вод в реку Исеть исключен. 12 апреля проведено обследование указанного участка. Выявлено, что колодец приемника дождевых и талых вод негерметичен, в связи с чем из-за большого объема талых вод происходило его переполнение и излив талых вод. Подрядчиком будут устранены указанные недостатки в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в мэрии Шадринска в ответ на запрос URA.RU. Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. По словам горожан, зловонные стоки начали протекать под набережной в реку Исеть осенью, зимой была видна проталина. Шадринцы возмущены, что многомиллионные вложения в реконструкцию набережной и городских сетей оборачиваются экологической проблемой. На благоустройство набережной в Шадринске в 2020 году было потрачено 53,6 млн рублей.