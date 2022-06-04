Эколог назвал два фактора, ведущих к исчезновению питьевой воды

05 июня 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Реки мелеют из-за загрязнения токсическими веществами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На нехватку питьевой воды влияют два фактора: обмеление рек и сокращение грунтовых вод из-за деятельности человека. Об этом URA.RU сообщил проектный директор российского отделения Гринпис, эколог Владимир Чупров. «Если говорить про нехватку питьевой воды, то есть два фактора. Первый фактор — это климат. Речь идет о том количестве питьевой воды, которое люди могут брать из рек, грунтовых рек. Оно меняется в связи с тем, что реки банально мелеют. Второй фактор — изменения истока рек и сокращение грунтовых подземных вод в результате хозяйственной деятельности, то есть вырубки лесов», — сообщил Владимир Чупров. Эколог также уточнил, что на обмеление рек влияет и загрязнение их токсическими веществами. «Нерациональное использование медленно возобновляемых грунтовых вод и загрязнение воды токсическими веществами также приводит к обмеленею», — подытожил эксперт. 5 июня отмечают всемирный день окружающей среды и день эколога. Тема Всемирного дня окружающей среды в 2022 году — «Только одна Земля». Она посвящена устойчивой модели жизни в гармонии с природой. По мнению экспертов ВОЗ 23% заболеваний людей обусловлены воздействием факторов окружающей среды. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

На нехватку питьевой воды влияют два фактора: обмеление рек и сокращение грунтовых вод из-за деятельности человека. Об этом URA.RU сообщил проектный директор российского отделения Гринпис, эколог Владимир Чупров. «Если говорить про нехватку питьевой воды, то есть два фактора. Первый фактор — это климат. Речь идет о том количестве питьевой воды, которое люди могут брать из рек, грунтовых рек. Оно меняется в связи с тем, что реки банально мелеют. Второй фактор — изменения истока рек и сокращение грунтовых подземных вод в результате хозяйственной деятельности, то есть вырубки лесов», — сообщил Владимир Чупров. Эколог также уточнил, что на обмеление рек влияет и загрязнение их токсическими веществами. «Нерациональное использование медленно возобновляемых грунтовых вод и загрязнение воды токсическими веществами также приводит к обмеленею», — подытожил эксперт. 5 июня отмечают всемирный день окружающей среды и день эколога. Тема Всемирного дня окружающей среды в 2022 году — «Только одна Земля». Она посвящена устойчивой модели жизни в гармонии с природой. По мнению экспертов ВОЗ 23% заболеваний людей обусловлены воздействием факторов окружающей среды.