Авария произошла на остановке «Архитектурная академия» на Карла Либкнехта (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На перекрестке улиц Карла-Либкнехта и Первомайской пешеход попал под колеса троллейбуса. Он погиб на месте, сообщают очевидцы.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга в беседе с URA.RU отметили, что выясняют информацию, подробности будут позже. В ведомстве поделились видео с места происшествия, из него видно, как мужчина выходит на пешеходный переход и сразу же попадает под колеса троллейбуса. Транспорт выехал на перекресток на мигающий сигнал светофора.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на улице Шейнкмана. Там пенсионер попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса фуры.

Авария произошла с участием троллейбуса Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»

На месте работают сотрудники ГИБДД Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»

Авария произошла на перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Первомайская Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»