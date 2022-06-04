04 июня 2022

В центре Екатеринбурга троллейбус насмерть сбил пешехода. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, гибдд, дпс, инспектор
Авария произошла на остановке «Архитектурная академия» на Карла Либкнехта (фото из архива) Фото:

На перекрестке улиц Карла-Либкнехта и Первомайской пешеход попал под колеса троллейбуса. Он погиб на месте, сообщают очевидцы.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга в беседе с URA.RU отметили, что выясняют информацию, подробности будут позже. В ведомстве поделились видео с места происшествия, из него видно, как мужчина выходит на пешеходный переход и сразу же попадает под колеса троллейбуса. Транспорт выехал на перекресток на мигающий сигнал светофора.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на улице Шейнкмана. Там пенсионер попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса фуры.

Авария произошла с участием троллейбуса
Фото:
На месте работают сотрудники ГИБДД
Фото:
Авария произошла на перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Первомайская
Фото:

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На перекрестке улиц Карла-Либкнехта и Первомайской пешеход попал под колеса троллейбуса. Он погиб на месте, сообщают очевидцы. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга в беседе с URA.RU отметили, что выясняют информацию, подробности будут позже. В ведомстве поделились видео с места происшествия, из него видно, как мужчина выходит на пешеходный переход и сразу же попадает под колеса троллейбуса. Транспорт выехал на перекресток на мигающий сигнал светофора. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на улице Шейнкмана. Там пенсионер попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса фуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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