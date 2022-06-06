The Guardian: Британия проигнорировала предупреждение Путина

Великобритания начнет поставки на Украину артиллерии дальнего действия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобритания планирует поставить на Украину реактивную артиллерию дальнего действия, несмотря на предупреждения президента РФ Владимира Путина об ответных мерах со стороны Москвы. Об этом сообщает The Guardian.

«Великобритания поставит Украине реактивную артиллерию дальнего действия. Несмотря на воскресные заявления Владимира Путина о принятии новых мер в случае, если аналогичное оружие из США будет доставлено в Киев», — пишет агентство.

По данным The Guardian Великобритания готовится отправить на Украину несколько гусеничных реактивных систем залпового огня M270, способных поражать цели на расстоянии до 80 километров. Таким образом, данное вооружение способно наносить удары по территории России с украинской границы.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил США об ответных мерах в случае поставок Киеву американских ракет дальнего действия. По словам главы государства, ответом на такие поставки будут удары российскими средствами поражения по тем объектам, по которым они пока не наносятся.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Вооруженные силы РФ спасают жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. Однако позицию Москвы не разделили страны Евросоюза и США, начавшие поставки вооружения на Украину.