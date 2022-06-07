Челябинский губернатор встретился с гендиректором Уралвагонзавода

Губернатор Алексей Текслер поддержал создание новой промышленной площадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с гендиректором АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александром Потаповым и гендиректором концерна «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», стороны обсудили развитие нового совместного предприятия на базе ЧТЗ.

«Российские тракторостроители продолжают развивать в Челябинске совместное предприятие. ООО «ПК «Челябинский тракторный завод» сосредоточится на разработке и производстве новых видов современной дорожно-строительной техники. При этом на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК» продолжится производство продукции спецназначения для гособоронзаказа», — заявили URA.RU в пресс-службе завода.

По словам Текслера, в новых условиях повысился спрос российских потребителей на качественную дорожно-строительную технику различных модификации. Объединение усилий крупных компаний удовлетворит растущие потребности рынка и будет способствовать созданию в области новых рабочих мест.

«Челябинский тракторный завод — это предприятие-легенда с богатейшей историей и большими трудовыми заслугами перед Отечеством. Он работал, работает и будет работать на благо страны. В рамках развития гражданского направления активизируется освоение новых проектов по дорожно-строительной технике», — отметил Потапов.

АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех — один из крупнейших машиностроительных комплексов России. В концерн УВЗ входят около 40 предприятий. В их числе свердловские «УралВагонЗавод» и «Уралтрансмаш», челябинские «ЧТЗ-Уралтрак» и «Электромашина» и другие. Итогом совместной работы «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и концерна «Тракторные заводы» станет значительное увеличение объемов выпускаемой на челябинском заводе гражданской продукции.

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