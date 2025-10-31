В центре Челябинска нашли мальчика без обуви

В центре Челябинска горожане с удивлением встретили по-летнему одетого мальчика 10-12 лет, который бежал по улице в одной футболке и носках со стороны ЧТЗ. Об этом сообщает Агентство чрезвычайных новостей.

Горожане передали мальчика сотрудникам полиции, которые на всякий случай вызвали скорую помощь. Вероятнее всего, ребенка увезут в больницу. Ведь разговаривает он с трудом и объяснить, где же родители, не может. Если вы узнали мальчика — сообщите в дежурную часть УВД Челябинска +7 (351) 265-02-00 или +7 (351) 267-77-07.