Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В центре Челябинска нашли мальчика без обуви

31 октября 2025 в 10:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полицейские передали мальчика врачам скорой помощи

Полицейские передали мальчика врачам скорой помощи

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Челябинска горожане с удивлением встретили по-летнему одетого мальчика 10-12 лет, который бежал по улице в одной футболке и носках со стороны ЧТЗ. Об этом сообщает Агентство чрезвычайных новостей.

«Мальчика нашли на проспекте Ленина. Он кричал, бежал со стороны мостов у „Бовида“! Похоже, аутист», — предположили очевидцы.

Горожане передали мальчика сотрудникам полиции, которые на всякий случай вызвали скорую помощь. Вероятнее всего, ребенка увезут в больницу. Ведь разговаривает он с трудом и объяснить, где же родители, не может. Если вы узнали мальчика — сообщите в дежурную часть УВД Челябинска +7 (351) 265-02-00 или +7 (351) 267-77-07.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал