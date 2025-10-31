Хэллоуин с лабубой и кружка-капибара: чем заняться с детьми на длинных выходных в Челябинске

В Челябинске на длинных выходных пройдет Хэллоуин с Лабубой и мастер-класс по росписи куклы Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

На длинных выходных в Челябинске со 2 по 4 ноября пройдут десятки событий для детей и родителей — от спектаклей и мастер-классов до театральных постановок и интерактивных программ. Где пройдет народный Хэллоуин, интерактивы с лабубой и мастер-классы по народному искусству — рассказывает URA.RU.

«Ночь искусств» в Детском музее

3 ноября в Детском музее Челябинска пройдет акция «Ночь искусств». Посетителей ждут экскурсии, квесты, мастер-классы и театральное представление. Стоимость входа для взрослых составит 400 рублей, для детей — 200 рублей. Дошкольники до трех лет смогут посетить мероприятие бесплатно.

Детям покажут, как готовили ткани и одежду на Руси, и дадут попробовать себя в роли ткачей





На экскурсии по выставке «Мы этой памяти верны» можно будет узнать о ключевых страницах отечественной истории. Начало экскурсий запланировано на 18:30 и 20:30. Еще один маршрут — «Как рубашка в поле выросла», рассчитанная на семьи с детьми школьного возраста. Сеансы пройдут в 17:15, 18:15, 19:15 и 20:15 в экспозиции «Родной дом». За 45 минут участники узнают, как обрабатывали волокнистые растения, чтобы получить нити и ткани. В завершение гости смогут попробовать себя в роли ткачей и поработать за станком.

На протяжении всего вечера, с 17:00 до 22:00, в экспозиции «Родной дом» будет открыт квест «Дело мастера боится», который посетители смогут пройти самостоятельно. В это же время у башкирской юрты можно будет поиграть в традиционные народные игры в кости.

Подготовлена и творческая программа по записи. В выставочном зале «Мы этой памяти верны» состоится мастер-класс «Кукла Наташа», где участники создадут бумажную куклу с магнитом и самостоятельно придумают для нее гардероб. Занятия начнутся в 17:30 и 19:30, продолжительность — от 45 до 60 минут.

В Детском музее пройдет мастер-класс по изготовлению дудочек





В 19:00 в фойе перед библиотекой пройдет тематическое занятие «Музыка из всего». На встрече участники узнают, как можно извлекать звуки из самых обычных предметов, а затем попробуют изготовить дудочку из тростника и сыграть на ней. Продолжительность занятия — 40 минут.

В 18:30 в видеозале Детского музея начнется кукольный спектакль «В поисках идеальной планеты» от театра «Планета детства». За 45 минут зрители вместе с героями отправятся в фантастическое путешествие и узнают, что делает мир по-настоящему добрым и красивым.

Театры и спектакли для всей семьи

Юных зрителей от двух лет приглашают в театр кукол на спектакль-игру «Гусенок». Постановка расскажет о девочке Аленке и ее друге гусенке Дорофее, которых ждет встреча с хитрой Лисой. Маленькие зрители смогут сами участвовать в действии и помогать героям. Спектакли пройдут 2 ноября в 11:00, 13:30 и 15:30. Стоимость билетов — от 300 до 1 000 рублей.

Для юных челябинцев подготовили разнообразные постановки





В Новом художественном театре 2 ноября в 11:00 покажут сказку «Жила-была Сыроежка». Зрителей ждет музыкальная история о грибах, которые поют, танцуют и рассказывают о дружбе и доброте. Билеты стоят от 300 до 500 рублей.

3 ноября в 16:00 театр «АндерСан» представит спектакль «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. Это постановка о дружбе, одиночестве и поиске смысла, рассчитанная на детей и взрослых. Билеты — 900 рублей.

2 ноября в Челябинском оперном театре состоится мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!». Спектакль в двух действиях с музыкой Максима Дунаевского расскажет историю семьи Бэнкс и волшебной няни, появившейся с зонтиком и саквояжем. Начало в 18:00, билеты — от 800 до 4 000 рублей.

Мастер-классы и творческие занятия

В детской библиотеке пройдет встреча по произведениям Маршака





2 ноября в 14:30 Детская библиотека № 1 приглашает челябинцев принять участие в литературном попурри по произведениям Самуила Маршака. Для участия необходимо приобрести входной билет на выставку в доме «Аквариум». Стоимость — 130 рублей.

В гончарной мастерской «Колокол» 3 ноября пройдет мастер-класс «Мисочка Майя». Участники узнают о древней технике лепки без гончарного круга и создадут две мисочки вручную, украсив их рельефным декором. Занятие пройдет с 10:30 до 12:30, стоимость — 2300 рублей.

Детей и их родителей научат изделиям из глины





В той же студии 3 ноября с 10:00 до 12:30 состоится мастер-класс «Кружка-капибара», где можно будет вылепить забавную кружку в форме капибары и украсить ее ангобами. Цена участия — 2 300 рублей.

В арт-мастерской «АртЛаб» детей ждет творческое занятие по живописи. Юные художники смогут поработать с акрилом, акварелью, текстурной пастой и жидким акрилом. Мастер-классы пройдут 2 ноября в 12:00 и 4 ноября в 14:00, участие — 1 000 рублей.

В Центре «Джунгли Сити» 3 ноября в 14:00 состоится мастер-класс «Любимый Лабубу». Дети будут расписывать фигурки популярного персонажа, а взрослые смогут присутствовать бесплатно. Стоимость участия — 1 650 рублей. 4 ноября в 14:00 в мастерской шоколада Mama Choco пройдет сладкий мастер-класс по созданию мини-плиток дубайского шоколада.

Праздники и семейные программы

Народный Хэллоуин пройдет в ТРК «Космос»





2 ноября в 16:00 на фудкорте ТРК «Космос» пройдет «Народный Хэллоуин». Гостей ждут старые добрые сказочные персонажи, праздничные приключения и подарки. Вход свободный.

В клубе «Максилэнд» 2 ноября в 14:00 состоится интерактивная вечеринка «День Лабубу», приуроченная к Хэллоуину. Для детей подготовлены игры, анимация и конкурсы. Стоимость билетов — от 200 до 1 100 рублей.

«В избе у бабы Вари»

Юным челябинцам и их семьям покажут быт в русской избе




