Челябинские инженеры ошеломили разработкой многоразовой космической ракеты
Проект уникальной ракеты представили в ГРЦ имени Макеева
Фото: Пресс-служба Роскосмоса
В Государственном ракетном центре имени Макеева в Миассе (Челябинская область) подтвердили техническую возможность создания полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона». На заседании Научно-технического совета рассмотрели итоговые материалы научно-исследовательской работы по подтверждению технологий проекта. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Она сможет оперативно вывести на орбиту спутники, вернуть на Землю поврежденные или отслужившие аппараты, осуществить перелет из точки А в точку Б, чтобы за считаные минуты доставить груз или перевезти человека на межконтинентальные расстояния. Результаты испытаний и расчетов подтвердили реализуемость проекта», — говорится в сообщении государственной корпорации.
Основными преимуществами «Короны» должны стать высокие темпы пусков и отсутствие необходимости выделения районов падения. Проект позволит России обеспечить независимый доступ в космос и выйти на мировой рынок космических услуг. Опытно-конструкторские работы по созданию «Короны» начнутся в следующем году.
Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин заявил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в ближайшее время поступит на боевое дежурство. Она способна потенциально поразить как любую европейскую страну, так и долететь до столицы Новой Зеландии — Веллингтона, преодолев около 16,5 тысяч километров. Разработка новейшей ракетной установки, известной под индексом РС-28 «Сармат», также велась Государственным ракетным центром имени академика В.П. Макеева.
