Челябинский актер из «Папиных дочек» представил на премьере свою супругу

Актер из Челябинска Тимофей Кочнев, известный по сериалу «Папины дочки. Новые», появился на премьере третьего сезона «Вампиры средней полосы» вместе с супругой — 20-летней актрисой Таисьей Калининой. Многие зрители и коллеги удивились изменившемуся статусу молодых артистов.

«Для многих изменившийся статус юных артистов стал неожиданностью. Избранницей 18-летнего Кочнева стала Таисья Калинина», — пишут «Аргументы и Факты».

По сведениям издания, карьеры Тимофея и Таисьи развивались параллельно. До той поры, пока их пути не пересеклись на съемках сериала «Что-то положительное» — комедийной драмы о подростках, где актеры получили главные роли.

Тимофей Кочнев родился в Челябинске, к своим 18 годам он уже снялся в 44 кинопроектах. В сериале «Папины дочки. Новые» молодой артист исполнил роль Игоря Олеговича Якушева. Таисья Калинина родом из Москвы. Она снялась более чем в полутора десятках картин.