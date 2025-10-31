Челябинский актер из «Папиных дочек» представил на премьере свою супругу
Церемония бракосочетания молодых актеров состоялась 18 октября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Актер из Челябинска Тимофей Кочнев, известный по сериалу «Папины дочки. Новые», появился на премьере третьего сезона «Вампиры средней полосы» вместе с супругой — 20-летней актрисой Таисьей Калининой. Многие зрители и коллеги удивились изменившемуся статусу молодых артистов.
«Для многих изменившийся статус юных артистов стал неожиданностью. Избранницей 18-летнего Кочнева стала Таисья Калинина», — пишут «Аргументы и Факты».
По сведениям издания, карьеры Тимофея и Таисьи развивались параллельно. До той поры, пока их пути не пересеклись на съемках сериала «Что-то положительное» — комедийной драмы о подростках, где актеры получили главные роли.
Тимофей Кочнев родился в Челябинске, к своим 18 годам он уже снялся в 44 кинопроектах. В сериале «Папины дочки. Новые» молодой артист исполнил роль Игоря Олеговича Якушева. Таисья Калинина родом из Москвы. Она снялась более чем в полутора десятках картин.
Как сообщало URA.RU ранее, актер Тимофей Кочнев исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Копы». В центре сюжета — история молодого выпускника академии МВД, оказавшегося на службе в самом проблемном отделе полиции Таганрога.
