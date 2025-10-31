Логотип РИА URA.RU
Жители северо-запада в Челябинске остались без света из-за повреждения кабеля

31 октября 2025 в 10:38
Электричество отсутствовало в нескольких домах на северо-западе города

Фото: Предоставлено читателем URA.RU © URA.RU

Жители северо-запада в Челябинске сегодня утром частично остались без электричества. Об этом URA.RU сообщили читатели. Причиной отключения стал поврежденный кабель, прокомментировали в пресс-службе компании «Россети Урал». 

«В семь утра дома неожиданно отключили электричество. Нужно детей в школу собирать, самим на работу, а света нет», — пожаловались URA.RU жители дома по улице Чичерина в Челябинске. Света, по их словам, не было около двух часов. 

Причиной стало локальное технологическое нарушение в работе распредсети, вызванное повреждением кабельной линии электропередачи, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал». «Без электроснабжения оставалась часть потребителей в микрорайоне улиц Чичерина, 250 лет Челябинска, Салавата Юлаева и проспекта Победы. Энергетики перевели электроснабжение потребителей на резервные схемы», — пояснили в компании. 

