Жители северо-запада в Челябинске остались без света из-за повреждения кабеля

Электричество отсутствовало в нескольких домах на северо-западе города Фото: Предоставлено читателем URA.RU © URA.RU

Жители северо-запада в Челябинске сегодня утром частично остались без электричества. Об этом URA.RU сообщили читатели. Причиной отключения стал поврежденный кабель, прокомментировали в пресс-службе компании «Россети Урал».

«В семь утра дома неожиданно отключили электричество. Нужно детей в школу собирать, самим на работу, а света нет», — пожаловались URA.RU жители дома по улице Чичерина в Челябинске. Света, по их словам, не было около двух часов.