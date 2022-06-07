Госдума решила, за что россиян смогут признать иноагентами

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который расширяет список лиц-иноагентов. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента. В соответствии с законом, оказаться в реестре Минюста РФ может любое физическое или юридическое, получающее поддержку из-за рубежа или попавшее под иностранное влияние.
«Законопроектом предусматривается консолидация и актуализация положений действующих законов, регулирующих статус иностранного агента. Для информирования граждан РФ о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности.
Так, документ расширяет список физических и юридических лиц и общественных объединений, которые могут быть признаны иноагентами на территории РФ. Попасть в реестр могут те, кто получает поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием. Также лицо может получить статус иноагента, если оно целенаправленно собирает сведения в области военно-технической деятельности России.
Законопроект также запрещает иностранным агентам вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с детьми. Кроме того, им зне разрешается получать гранты от государства.
Ранее правительство РФ одобрило новый законопроект об иноагентах. При этом в отзыве на документ указано, что он требует доработки. Кабмин смутило, что авторы законопроекта не определили круг лиц, которым может быть присвоен статус иноагента.
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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который расширяет список лиц-иноагентов. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента. В соответствии с законом, оказаться в реестре Минюста РФ может любое физическое или юридическое, получающее поддержку из-за рубежа или попавшее под иностранное влияние. «Законопроектом предусматривается консолидация и актуализация положений действующих законов, регулирующих статус иностранного агента. Для информирования граждан РФ о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности. Так, документ расширяет список физических и юридических лиц и общественных объединений, которые могут быть признаны иноагентами на территории РФ. Попасть в реестр могут те, кто получает поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием. Также лицо может получить статус иноагента, если оно целенаправленно собирает сведения в области военно-технической деятельности России. Законопроект также запрещает иностранным агентам вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с детьми. Кроме того, им зне разрешается получать гранты от государства. Ранее правительство РФ одобрило новый законопроект об иноагентах. При этом в отзыве на документ указано, что он требует доработки. Кабмин смутило, что авторы законопроекта не определили круг лиц, которым может быть присвоен статус иноагента.