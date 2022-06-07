Пермский отель «Полет» выкупил владелец Holiday Inn

Новый владелец планирует также изменить фирменный вид отеля и инвентарь Фото: Размик Закарян © URA.RU

Гостиница «Полет», которая расположена у аэропорта Перми, перешла под контроль Михаила Белебезьева, владельца Holiday Inn Perm и April Hotel. Сделка о передаче готовилась еще до пандемии, но завершилась только сейчас.

«Трехзвездочная гостиница „Полет“ возле пермского аэропорта перешла под контроль структур бизнесмена Михаила Белебезьева, владеющих местными отелями Holiday Inn Perm и Apri Hotel», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». «Полет» будет функционировать как и раньше, но перейдет под новый бренд — April Hotel.

Планируется, что гостиница будет работать уже как городской отель, а не как отель у аэропорта. По заявлению нового владельца, развитие сервиса такси в Перми позволяет это сделать. Вместе со сменой бренда у «Полета» сменится также фирменный стиль, мягкий инвентарь (халаты, постельное белье, полотенца и прочее).