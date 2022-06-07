07 июня 2022

Пермский отель «Полет» выкупил владелец Holiday Inn

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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Новый владелец планирует также изменить фирменный вид отеля и инвентарь Фото:

Гостиница «Полет», которая расположена у аэропорта Перми, перешла под контроль Михаила Белебезьева, владельца Holiday Inn Perm и April Hotel. Сделка о передаче готовилась еще до пандемии, но завершилась только сейчас.

«Трехзвездочная гостиница „Полет“ возле пермского аэропорта перешла под контроль структур бизнесмена Михаила Белебезьева, владеющих местными отелями Holiday Inn Perm и Apri Hotel», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». «Полет» будет функционировать как и раньше, но перейдет под новый бренд — April Hotel.

Планируется, что гостиница будет работать уже как городской отель, а не как отель у аэропорта. По заявлению нового владельца, развитие сервиса такси в Перми позволяет это сделать. Вместе со сменой бренда у «Полета» сменится также фирменный стиль, мягкий инвентарь (халаты, постельное белье, полотенца и прочее).

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Гостиница «Полет», которая расположена у аэропорта Перми, перешла под контроль Михаила Белебезьева, владельца Holiday Inn Perm и April Hotel. Сделка о передаче готовилась еще до пандемии, но завершилась только сейчас. «Трехзвездочная гостиница „Полет“ возле пермского аэропорта перешла под контроль структур бизнесмена Михаила Белебезьева, владеющих местными отелями Holiday Inn Perm и Apri Hotel», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». «Полет» будет функционировать как и раньше, но перейдет под новый бренд — April Hotel. Планируется, что гостиница будет работать уже как городской отель, а не как отель у аэропорта. По заявлению нового владельца, развитие сервиса такси в Перми позволяет это сделать. Вместе со сменой бренда у «Полета» сменится также фирменный стиль, мягкий инвентарь (халаты, постельное белье, полотенца и прочее).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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