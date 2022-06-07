Отмена России не помешала Комаровой собрать в ХМАО четверть мира

08 июня 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске на IT-форуме работают представители 45 государств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На международном IT-форуме в Ханты-Мансийске с участием стран ШОС и БРИКС в онлайн и оффлайн формате работают представители 45 государств, несмотря на политику «отмены России», которую сейчас продвигают недружественные страны. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Всего на мероприятии, проходящем с 7 по 9 июня в онлайн- и офлайн — форматах, участвует около двух с половиной тысяч представителей 45 стран и 76 субъектов Российской Федерации», — прокомментировали в депсвязей. На самом мероприятии в Ханты-Мансийске присутствуют послы Габона, Сьерра-Леоне и Ганы, в Югру приехала представительная делегация из Китая. 8—9 июня в рамках форума пройдет ряд стратегических сессий и круглых столов на темы, связанные с информационной безопасностью и перспектив развития IT-отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что губернатору Югры Натальей Комаровой во время форума предложили подумать над идее создания в регионе центра по производству компьютерных чипов. Такую идею высказал генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

На международном IT-форуме в Ханты-Мансийске с участием стран ШОС и БРИКС в онлайн и оффлайн формате работают представители 45 государств, несмотря на политику «отмены России», которую сейчас продвигают недружественные страны. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Всего на мероприятии, проходящем с 7 по 9 июня в онлайн- и офлайн — форматах, участвует около двух с половиной тысяч представителей 45 стран и 76 субъектов Российской Федерации», — прокомментировали в депсвязей. На самом мероприятии в Ханты-Мансийске присутствуют послы Габона, Сьерра-Леоне и Ганы, в Югру приехала представительная делегация из Китая. 8—9 июня в рамках форума пройдет ряд стратегических сессий и круглых столов на темы, связанные с информационной безопасностью и перспектив развития IT-отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что губернатору Югры Натальей Комаровой во время форума предложили подумать над идее создания в регионе центра по производству компьютерных чипов. Такую идею высказал генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России.