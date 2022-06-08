ВСУ обстреляли площадь Ленина в Донецке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В центре Донецка произошел мощный взрыв. Об этом сообщил глава гордминистрации Алексей Кулемзин.
«Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина», — написал Кулемзин в своем telegram-канале.
Ранее ВСУ выпустили десятки снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате погибло пять человек, 20 пострадало. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса.
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