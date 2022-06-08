В центре Донецка прогремел мощный взрыв

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
ВСУ обстреляли площадь Ленина в Донецке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре Донецка произошел мощный взрыв. Об этом сообщил глава гордминистрации Алексей Кулемзин.

«Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина», — написал Кулемзин в своем telegram-канале.

Ранее ВСУ выпустили десятки снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате погибло пять человек, 20 пострадало. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса.

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В центре Донецка произошел мощный взрыв. Об этом сообщил глава гордминистрации Алексей Кулемзин. «Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Ранее ВСУ выпустили десятки снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате погибло пять человек, 20 пострадало. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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