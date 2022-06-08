Министр финансов США призвала Байдена снять часть санкций с РФ. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден должен снять ограничения с российской нефти, чтобы стабилизировать мировые цены, заявили конгрессмены страны Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден должен снять санкции с нефтяного сектора РФ, чтобы удержать мировые цены на энергоресурс. С таким предложением к американскому лидеру обратились несколько конгрессменов страны, в том числе и лава Федеральной резервной системы Джэнет Йеллен.

«Я думаю, что мы должны сохранить поток российской нефти на рынок, чтобы удержать мировые цены. Но наша абсолютная задача — это ограничить доход, поступающий в Россию, и для этого есть различные технические способы», — цитирует Йеллен Пятый канал.

Западные страны ввели масштабные санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. В рамках новых ограничений президент США Джо Байден запретил ввозить нефть из России, передает телеканал 360.

По словам президента РФ Владимира Путина, усилившееся санкционное давление на Россию имеет негативные последствия и для самих западных стран. Так, Конгресс США признал вину действующего американского лидера в крупнейшем за последние 50 лет энергокризисе в стране.

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Президент США Джо Байден должен снять санкции с нефтяного сектора РФ, чтобы удержать мировые цены на энергоресурс. С таким предложением к американскому лидеру обратились несколько конгрессменов страны, в том числе и лава Федеральной резервной системы Джэнет Йеллен. «Я думаю, что мы должны сохранить поток российской нефти на рынок, чтобы удержать мировые цены. Но наша абсолютная задача — это ограничить доход, поступающий в Россию, и для этого есть различные технические способы», — цитирует Йеллен Пятый канал. Западные страны ввели масштабные санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. В рамках новых ограничений президент США Джо Байден запретил ввозить нефть из России, передает телеканал 360. По словам президента РФ Владимира Путина, усилившееся санкционное давление на Россию имеет негативные последствия и для самих западных стран. Так, Конгресс США признал вину действующего американского лидера в крупнейшем за последние 50 лет энергокризисе в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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