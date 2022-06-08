Новые данные по инфляции дали понять, какой будет ключевая ставка

08 июня 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

В месячном выражении потребительские цены за май выросли лишь на 0,12%. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новые данные по росту цен в России не дают возможности Центробанку снижать ключевую ставку такими же быстрыми темпами, какие наблюдались последние два месяца, рассказали URA.RU экономисты. Согласно опубликованной 8 июня информации Росстата, годовая инфляция в мае 2022 года замедлилась до 17,1%, снизившись на 0,73% по сравнению с апрелем. Цены в России перестали расти и к концу года могут даже немного снизиться. Но ЦБ уже установил ключевую ставку значительно ниже инфляции, потому пространства для резкого снижения больше нет, считает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Данные Росстата показывают, что цены уже выросли на 17% в годовом выражении. Да, рост цен в мае приостановился; по прогнозам на конец года инфляция ожидается от 15% до 17%, но все равно эти данные не выглядят так, чтобы повлиять на ЦБ в плане резкого снижения ставки. Ключевая ставка уже 11% годовых — это ниже уровня инфляции, и с точки зрения регулятора он уже проводит мягкую кредитно-денежную политику. Я не думаю, что Центробанк готов к агрессивному снижению ставки», — сказал экономист. Статья по теме Правительство и ЦБ ищут новый подход к монетарной политике С тем, что новые данные по инфляции не дают регулятору больших возможностей для снижения ставки, согласен и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Ставка поднималась для того, чтобы сбить инфляцию, а она в начале весны прогнозировалась на уровне 20%. С одной стороны,17-процентная инфляция — это не подарок, но, с другой стороны, в Прибалтике инфляция уже доходит до 20%. Я не удивлюсь, если ЦБ будет снижать ставку, но слишком резких движений ждать не следует», — сказал эксперт в беседе с URA.RU. Заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 10 июня. В настоящее время ее значение — 11%, и до выхода данных Росстата по инфляции в мае аналитики прогнозировали снижение ставки до 10% годовых, но допускали и более резкое снижение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Новые данные по росту цен в России не дают возможности Центробанку снижать ключевую ставку такими же быстрыми темпами, какие наблюдались последние два месяца, рассказали URA.RU экономисты. Согласно опубликованной 8 июня информации Росстата, годовая инфляция в мае 2022 года замедлилась до 17,1%, снизившись на 0,73% по сравнению с апрелем. Цены в России перестали расти и к концу года могут даже немного снизиться. Но ЦБ уже установил ключевую ставку значительно ниже инфляции, потому пространства для резкого снижения больше нет, считает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Данные Росстата показывают, что цены уже выросли на 17% в годовом выражении. Да, рост цен в мае приостановился; по прогнозам на конец года инфляция ожидается от 15% до 17%, но все равно эти данные не выглядят так, чтобы повлиять на ЦБ в плане резкого снижения ставки. Ключевая ставка уже 11% годовых — это ниже уровня инфляции, и с точки зрения регулятора он уже проводит мягкую кредитно-денежную политику. Я не думаю, что Центробанк готов к агрессивному снижению ставки», — сказал экономист. С тем, что новые данные по инфляции не дают регулятору больших возможностей для снижения ставки, согласен и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Ставка поднималась для того, чтобы сбить инфляцию, а она в начале весны прогнозировалась на уровне 20%. С одной стороны,17-процентная инфляция — это не подарок, но, с другой стороны, в Прибалтике инфляция уже доходит до 20%. Я не удивлюсь, если ЦБ будет снижать ставку, но слишком резких движений ждать не следует», — сказал эксперт в беседе с URA.RU. Заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 10 июня. В настоящее время ее значение — 11%, и до выхода данных Росстата по инфляции в мае аналитики прогнозировали снижение ставки до 10% годовых, но допускали и более резкое снижение.