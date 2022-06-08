Правительство и ЦБ ищут новый подход к монетарной политике

Министры договариваются с Набиуллиной по ключевой ставке

08 июня 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Эльвина Набиуллина намерена перейти от экстренных мер к тонкой настройке денежной политики России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти обсуждают проект новой ключевой ставки, которую утвердит Центробанк на заседании 10 июня. По информации URA.RU, министерства РФ предлагают ее серьезное снижение с нынешних 11%, мотивируя это потребностью экономики в дешевых кредитах. В ЦБ считают, что это может разогнать инфляцию и склоняются к плавному сокращению. Президент Владимир Путин поручил найти компромисс. Решение о ключевой ставке будет единственным вопросом повестки заседания совета директоров Банка России 10 июня. На нем разрешится интрига: продолжит ли ЦБ снижать этот показатель быстрыми темпами по 3% за раз (с 20% до нынешних 11%) или начать делать это более осторожно. По данным источников URA.RU, в министерствах выступают за быстрое снижение, поскольку тогда кредиты в банках для бизнеса и населения станут дешевле, что должно позитивно сказаться на потребительском спросе и подстегнуть экономический рост. Пока кредиты остаются дорогими, премьер Михаил Мишустин решил субсидировать ставки за счет резервов правительства Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Эта информация подтверждается и публичными высказываниями министров. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников 2 июня во время брифинга приветствовал предыдущее решение ЦБ снизить ставку с 14% до 11% годовых. «Разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится», — уточнил он. Министр финансов Антон Силуанов заявил на марафоне «Новое знание» 18 мая, что каждый раз с надеждой ждет от ЦБ решений о снижении ставки, «которые помогут в развитии бизнеса». Курирующий стройотрасль вице-премьер Марат Хуснуллин назвал оптимальной ипотечную ставку в 6%. «Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы ставка в стране все-таки была близка к 6%», — сказал он, общаясь с журналистами после отчета правительства в Госдуме 7 апреля. В начале недели премьер Михаил Мишутин поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов проработать вопрос запуска в России промышленной ипотеки под 5% годовых. Программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов правительство субсидирует до тех же 5% годовых. Этот уровень ставки в банках стремятся обеспечить себе и крупнейшие застройщики. Именно такую ставку для текущей ситуации в России в правительстве рассматривают как целесообразную, объяснил URA.RU доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. «Ключевую ставку поднимали до 20% [28 февраля] для купирования инфляционного всплеска. Инфляцию остановили, теперь ставку надо срочно снижать. Ставка должна быть в диапазоне 4,6-6,6%.» — считает Кричевский. Экономисты, поддерживающие точку зрения министерств, например, Михаил Хазин, мотивируют свое мнение тем, что слишком медленное снижение ключевой ставки лишает экономику России дешевых кредитов. Из-за этого правительство вынуждено тратить сотни миллиардов рублей на льготную ипотеку, чтобы поддержать застройщиков, а также субсидировать кредиты для развития приоритетных направлений экономики, например, для IT-компаний или агропредприятий. Без помощи властей заемные средства оказываются слишком дороги, а бизнес не может предоставить людям рабочие места и заниматься импортозамещением. Аналитики Центробанка видят риски разгона цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Однако у Банка России есть аргументы в пользу плавного снижения ставки, главный из которых — большой риск инфляции. Официально основной целью денежно-кредитной политики ЦБ является поддержание роста цен на стабильно низком уровне, цель регулятора — 4% в год. Если инфляция по каким-то причинам ускоряется, как это произошло в феврале—марте 2022 года, то регулятор обязан отреагировать, что он и сделал, резко повысив в конце февраля ключевую ставку до 20%. «Это решение было направлено на борьбу со скачком инфляции», — прямо заявила Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России 26 мая. Она подчеркнула, что ЦБ готов снижать ставку, но на оценку ситуации нужно время — как минимум квартал, а может и больше. Текущая тенденция на замедление роста и снижение цен пока неустойчива, пишут аналитики ЦБ в июньском выпуске экономического обзора «О чем говорят тренды». «Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле—мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым», — сказано в документе. Регулятор намерен оценивать инфляцию «с максимальной осторожностью», потому что рост издержек производителей будет толкать цены вверх. «Несмотря на замедление недельного роста цен, баланс рисков в среднесрочной перспективе остается смещенным в сторону проинфляционных», — полагают в Банке России. В этой дискуссии во время совещания по экономическим вопросам 7 июня заочно поучаствовал президент Владимир Путин. «Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», — поручил он Центробанку и правительству. Путин отметил, что темпы кредитования сократились и потребовал эффективных решений. Тем самым президент дал сигнал министрам и ЦБ перейти от обсуждений к совместной работе над стратегией экономического развития России, объяснил в беседе с URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Путин хочет от Центробанка и экономического блока правительства четкой логики действий. Им нужно договориться, до какого предела ЦБ может позволить себе снижать ставку. Предприниматели ждут от власти новой экономической модели развития России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Это необходимо, чтобы правительство заранее планировало расходы и учитывало все риски, от разгона инфляции до падения доходов от экспорта из-за санкций или конъюнктуры на мировых рынках. Опрос [проведенный в мае по инициативе бизнес-омбудсмена] Бориса Титова показал, что большинство предпринимателей ждут от власти новой экономической модели, поэтому министрам нужно и самим договориться, и людям объяснить, как работать на перспективу», — заявил эксперт. Центробанк при принятии решения по ставке стремится найти баланс между доступностью кредитов, инфляцией, курсом валют и доходами бюджета от экспорта, рассказал URA.RU президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «С одной стороны, текущие условия по инфляции позволяют ставку снижать: цена на энергоресурсы внутри страны понемногу снижается, цены на еду тоже перестали расти, импорт ограничен, рубль относительно доллара не падает так, как в марте. С другой стороны, если ставку резко снизить, а санкции серьезно ужесточатся, например, введут эмбарго на газ, рубль снова может рухнуть. Баланс на валютном рынке сейчас очень шаткий», — предупредил он. Риск нового скачка цен не стоит недооценивать, считает экономист Евгений Надоршин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Абзалов заметил, что в ЦБ не собираются держать ставку на текущим уровне, потому что кредиты слишком дороги для бизнеса, а курс доллара слишком слабый, из-за чего экспортеры платят в бюджет меньше налогов в пересчете на рубли. Поэтому ЦБ будет снижать ставку, чтобы сделать кредиты дешевле и ослабить рубль, но аккуратно — с шагом в один-два процента, уверен эксперт. «Консенсус-прогноз — снижение ставки как минимум до 10%. Это именно минимум, а скорее всего Центробанку придется снижать ставку более агрессивно, если он хочет избежать снижения деловой активности, сокращения рабочих мест, простимулировать стройку через ипотеку и так далее. Я думаю, может быть и до 9%», — отметил он. Обмен мнениями между ЦБ и правительством сводится к вопросу о том, стоит ли рисковать инфляцией ради экономического роста, добавляет директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В прошлый раз консенсус-прогноз показывал, что ставку опустят на 2%, а Набиуллина решила снизить сразу на 3%. Сейчас ЦБ хочет действовать осторожнее, поскольку опасается разгона инфляции, а она все еще высокая —17,4% в годовом выражении. Дальше ЦБ посмотрит на данные о росте цен и будет принимать последующие решения. Но лично я бы сделал выбор в пользу низкой ставки и роста экономики. От инфляции еще никто не умирал, особенно если ее покрывает рост доходов населения. Какая разница, сколько инфляция, если темпы роста реальных доходов будут выше», — сказал экономист в беседе с URA.RU. Статья по теме Зачем Центробанк снизил ключевую ставку В правительстве могут недооценивать риск роста цен, полагает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его мнению, российская экономика не готова обеспечить населению и бизнесу быстрый рост доходов, поэтому Центробанку нельзя допустить разгона инфляции. «Снижение ставки способно запустить рост экономической активности через повышения спроса и в итоге привести к росту доходов, но эта схема совсем не обязательно сработает быстро. Процессы могут затянуться и дать сбой», — сказал он URA.RU. «Россия сейчас не может позволить себе высокую инфляцию, потому что у страны нет источников быстрого повышения доходов, которые могли бы компенсировать рост цен. Одной ставкой ЦБ и мягкой кредитно-денежной политикой это не исправить. Нужно принимать в расчет санкции и многие другие проблемы. Предсказуемость в экономике важнее дешевых кредитов», — заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти обсуждают проект новой ключевой ставки, которую утвердит Центробанк на заседании 10 июня. По информации URA.RU, министерства РФ предлагают ее серьезное снижение с нынешних 11%, мотивируя это потребностью экономики в дешевых кредитах. В ЦБ считают, что это может разогнать инфляцию и склоняются к плавному сокращению. Президент Владимир Путин поручил найти компромисс. Решение о ключевой ставке будет единственным вопросом повестки заседания совета директоров Банка России 10 июня. На нем разрешится интрига: продолжит ли ЦБ снижать этот показатель быстрыми темпами по 3% за раз (с 20% до нынешних 11%) или начать делать это более осторожно. По данным источников URA.RU, в министерствах выступают за быстрое снижение, поскольку тогда кредиты в банках для бизнеса и населения станут дешевле, что должно позитивно сказаться на потребительском спросе и подстегнуть экономический рост. Эта информация подтверждается и публичными высказываниями министров. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников 2 июня во время брифинга приветствовал предыдущее решение ЦБ снизить ставку с 14% до 11% годовых. «Разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится», — уточнил он. Министр финансов Антон Силуанов заявил на марафоне «Новое знание» 18 мая, что каждый раз с надеждой ждет от ЦБ решений о снижении ставки, «которые помогут в развитии бизнеса». Курирующий стройотрасль вице-премьер Марат Хуснуллин назвал оптимальной ипотечную ставку в 6%. «Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы ставка в стране все-таки была близка к 6%», — сказал он, общаясь с журналистами после отчета правительства в Госдуме 7 апреля. В начале недели премьер Михаил Мишутин поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов проработать вопрос запуска в России промышленной ипотеки под 5% годовых. Программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов правительство субсидирует до тех же 5% годовых. Этот уровень ставки в банках стремятся обеспечить себе и крупнейшие застройщики. Именно такую ставку для текущей ситуации в России в правительстве рассматривают как целесообразную, объяснил URA.RU доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. «Ключевую ставку поднимали до 20% [28 февраля] для купирования инфляционного всплеска. Инфляцию остановили, теперь ставку надо срочно снижать. Ставка должна быть в диапазоне 4,6-6,6%.» — считает Кричевский. Экономисты, поддерживающие точку зрения министерств, например, Михаил Хазин, мотивируют свое мнение тем, что слишком медленное снижение ключевой ставки лишает экономику России дешевых кредитов. Из-за этого правительство вынуждено тратить сотни миллиардов рублей на льготную ипотеку, чтобы поддержать застройщиков, а также субсидировать кредиты для развития приоритетных направлений экономики, например, для IT-компаний или агропредприятий. Без помощи властей заемные средства оказываются слишком дороги, а бизнес не может предоставить людям рабочие места и заниматься импортозамещением. Однако у Банка России есть аргументы в пользу плавного снижения ставки, главный из которых — большой риск инфляции. Официально основной целью денежно-кредитной политики ЦБ является поддержание роста цен на стабильно низком уровне, цель регулятора — 4% в год. Если инфляция по каким-то причинам ускоряется, как это произошло в феврале—марте 2022 года, то регулятор обязан отреагировать, что он и сделал, резко повысив в конце февраля ключевую ставку до 20%. «Это решение было направлено на борьбу со скачком инфляции», — прямо заявила Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России 26 мая. Она подчеркнула, что ЦБ готов снижать ставку, но на оценку ситуации нужно время — как минимум квартал, а может и больше. Текущая тенденция на замедление роста и снижение цен пока неустойчива, пишут аналитики ЦБ в июньском выпуске экономического обзора «О чем говорят тренды». «Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле—мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым», — сказано в документе. Регулятор намерен оценивать инфляцию «с максимальной осторожностью», потому что рост издержек производителей будет толкать цены вверх. «Несмотря на замедление недельного роста цен, баланс рисков в среднесрочной перспективе остается смещенным в сторону проинфляционных», — полагают в Банке России. В этой дискуссии во время совещания по экономическим вопросам 7 июня заочно поучаствовал президент Владимир Путин. «Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», — поручил он Центробанку и правительству. Путин отметил, что темпы кредитования сократились и потребовал эффективных решений. Тем самым президент дал сигнал министрам и ЦБ перейти от обсуждений к совместной работе над стратегией экономического развития России, объяснил в беседе с URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Путин хочет от Центробанка и экономического блока правительства четкой логики действий. Им нужно договориться, до какого предела ЦБ может позволить себе снижать ставку. Это необходимо, чтобы правительство заранее планировало расходы и учитывало все риски, от разгона инфляции до падения доходов от экспорта из-за санкций или конъюнктуры на мировых рынках. Опрос [проведенный в мае по инициативе бизнес-омбудсмена] Бориса Титова показал, что большинство предпринимателей ждут от власти новой экономической модели, поэтому министрам нужно и самим договориться, и людям объяснить, как работать на перспективу», — заявил эксперт. Центробанк при принятии решения по ставке стремится найти баланс между доступностью кредитов, инфляцией, курсом валют и доходами бюджета от экспорта, рассказал URA.RU президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «С одной стороны, текущие условия по инфляции позволяют ставку снижать: цена на энергоресурсы внутри страны понемногу снижается, цены на еду тоже перестали расти, импорт ограничен, рубль относительно доллара не падает так, как в марте. С другой стороны, если ставку резко снизить, а санкции серьезно ужесточатся, например, введут эмбарго на газ, рубль снова может рухнуть. Баланс на валютном рынке сейчас очень шаткий», — предупредил он. Абзалов заметил, что в ЦБ не собираются держать ставку на текущим уровне, потому что кредиты слишком дороги для бизнеса, а курс доллара слишком слабый, из-за чего экспортеры платят в бюджет меньше налогов в пересчете на рубли. Поэтому ЦБ будет снижать ставку, чтобы сделать кредиты дешевле и ослабить рубль, но аккуратно — с шагом в один-два процента, уверен эксперт. «Консенсус-прогноз — снижение ставки как минимум до 10%. Это именно минимум, а скорее всего Центробанку придется снижать ставку более агрессивно, если он хочет избежать снижения деловой активности, сокращения рабочих мест, простимулировать стройку через ипотеку и так далее. Я думаю, может быть и до 9%», — отметил он. Обмен мнениями между ЦБ и правительством сводится к вопросу о том, стоит ли рисковать инфляцией ради экономического роста, добавляет директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В прошлый раз консенсус-прогноз показывал, что ставку опустят на 2%, а Набиуллина решила снизить сразу на 3%. Сейчас ЦБ хочет действовать осторожнее, поскольку опасается разгона инфляции, а она все еще высокая —17,4% в годовом выражении. Дальше ЦБ посмотрит на данные о росте цен и будет принимать последующие решения. Но лично я бы сделал выбор в пользу низкой ставки и роста экономики. От инфляции еще никто не умирал, особенно если ее покрывает рост доходов населения. Какая разница, сколько инфляция, если темпы роста реальных доходов будут выше», — сказал экономист в беседе с URA.RU. В правительстве могут недооценивать риск роста цен, полагает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его мнению, российская экономика не готова обеспечить населению и бизнесу быстрый рост доходов, поэтому Центробанку нельзя допустить разгона инфляции. «Снижение ставки способно запустить рост экономической активности через повышения спроса и в итоге привести к росту доходов, но эта схема совсем не обязательно сработает быстро. Процессы могут затянуться и дать сбой», — сказал он URA.RU. «Россия сейчас не может позволить себе высокую инфляцию, потому что у страны нет источников быстрого повышения доходов, которые могли бы компенсировать рост цен. Одной ставкой ЦБ и мягкой кредитно-денежной политикой это не исправить. Нужно принимать в расчет санкции и многие другие проблемы. Предсказуемость в экономике важнее дешевых кредитов», — заключил специалист.