Правительство и ЦБ ищут новый подход к монетарной политике

Российские власти обсуждают проект новой ключевой ставки, которую утвердит Центробанк на заседании 10 июня. По информации URA.RU, министерства РФ предлагают ее серьезное снижение с нынешних 11%, мотивируя это потребностью экономики в дешевых кредитах. В ЦБ считают, что это может разогнать инфляцию и склоняются к плавному сокращению. Президент Владимир Путин поручил найти компромисс.
Решение о ключевой ставке будет единственным вопросом повестки заседания совета директоров Банка России 10 июня. На нем разрешится интрига: продолжит ли ЦБ снижать этот показатель быстрыми темпами по 3% за раз (с 20% до нынешних 11%) или начать делать это более осторожно. По данным источников URA.RU, в министерствах выступают за быстрое снижение, поскольку тогда кредиты в банках для бизнеса и населения станут дешевле, что должно позитивно сказаться на потребительском спросе и подстегнуть экономический рост.
Пока кредиты остаются дорогими, премьер Михаил Мишустин решил субсидировать ставки за счет резервов правительства
Эта информация подтверждается и публичными высказываниями министров. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников 2 июня во время брифинга приветствовал предыдущее решение ЦБ снизить ставку с 14% до 11% годовых. «Разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится», — уточнил он. Министр финансов Антон Силуанов заявил на марафоне «Новое знание» 18 мая, что каждый раз с надеждой ждет от ЦБ решений о снижении ставки, «которые помогут в развитии бизнеса». Курирующий стройотрасль вице-премьер Марат Хуснуллин назвал оптимальной ипотечную ставку в 6%. «Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы ставка в стране все-таки была близка к 6%», — сказал он, общаясь с журналистами после отчета правительства в Госдуме 7 апреля.
В начале недели премьер Михаил Мишутин поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов проработать вопрос запуска в России промышленной ипотеки под 5% годовых. Программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов правительство субсидирует до тех же 5% годовых. Этот уровень ставки в банках стремятся обеспечить себе и крупнейшие застройщики. Именно такую ставку для текущей ситуации в России в правительстве рассматривают как целесообразную, объяснил URA.RU доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
«Ключевую ставку поднимали до 20% [28 февраля] для купирования инфляционного всплеска.
Инфляцию остановили, теперь ставку надо срочно снижать. Ставка должна быть в диапазоне 4,6-6,6%.» — считает Кричевский.
Экономисты, поддерживающие точку зрения министерств, например, Михаил Хазин, мотивируют свое мнение тем, что слишком медленное снижение ключевой ставки лишает экономику России дешевых кредитов. Из-за этого правительство вынуждено тратить сотни миллиардов рублей на льготную ипотеку, чтобы поддержать застройщиков, а также субсидировать кредиты для развития приоритетных направлений экономики, например, для IT-компаний или агропредприятий. Без помощи властей заемные средства оказываются слишком дороги, а бизнес не может предоставить людям рабочие места и заниматься импортозамещением.
Однако у Банка России есть аргументы в пользу плавного снижения ставки, главный из которых — большой риск инфляции. Официально основной целью денежно-кредитной политики ЦБ является поддержание роста цен на стабильно низком уровне, цель регулятора — 4% в год. Если инфляция по каким-то причинам ускоряется, как это произошло в феврале—марте 2022 года, то регулятор обязан отреагировать, что он и сделал, резко повысив в конце февраля ключевую ставку до 20%. «Это решение было направлено на борьбу со скачком инфляции», — прямо заявила Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России 26 мая. Она подчеркнула, что ЦБ готов снижать ставку, но на оценку ситуации нужно время — как минимум квартал, а может и больше.
Текущая тенденция на замедление роста и снижение цен пока неустойчива, пишут аналитики ЦБ в июньском выпуске экономического обзора «О чем говорят тренды». «Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле—мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым», — сказано в документе. Регулятор намерен оценивать инфляцию «с максимальной осторожностью», потому что рост издержек производителей будет толкать цены вверх.
«Несмотря на замедление недельного роста цен, баланс рисков в среднесрочной перспективе остается смещенным в сторону проинфляционных», — полагают в Банке России.
В этой дискуссии во время совещания по экономическим вопросам 7 июня заочно поучаствовал президент Владимир Путин. «Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», — поручил он Центробанку и правительству. Путин отметил, что темпы кредитования сократились и потребовал эффективных решений. Тем самым президент дал сигнал министрам и ЦБ перейти от обсуждений к совместной работе над стратегией экономического развития России, объяснил в беседе с URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
«Путин хочет от Центробанка и экономического блока правительства четкой логики действий. Им нужно договориться, до какого предела ЦБ может позволить себе снижать ставку.
Предприниматели ждут от власти новой экономической модели развития России
Это необходимо, чтобы правительство заранее планировало расходы и учитывало все риски, от разгона инфляции до падения доходов от экспорта из-за санкций или конъюнктуры на мировых рынках. Опрос [проведенный в мае по инициативе бизнес-омбудсмена] Бориса Титова показал, что большинство предпринимателей ждут от власти новой экономической модели, поэтому министрам нужно и самим договориться, и людям объяснить, как работать на перспективу», — заявил эксперт.
Центробанк при принятии решения по ставке стремится найти баланс между доступностью кредитов, инфляцией, курсом валют и доходами бюджета от экспорта, рассказал URA.RU президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «С одной стороны, текущие условия по инфляции позволяют ставку снижать: цена на энергоресурсы внутри страны понемногу снижается, цены на еду тоже перестали расти, импорт ограничен, рубль относительно доллара не падает так, как в марте. С другой стороны, если ставку резко снизить, а санкции серьезно ужесточатся, например, введут эмбарго на газ, рубль снова может рухнуть. Баланс на валютном рынке сейчас очень шаткий», — предупредил он.
Риск нового скачка цен не стоит недооценивать, считает экономист Евгений Надоршин
Абзалов заметил, что в ЦБ не собираются держать ставку на текущим уровне, потому что кредиты слишком дороги для бизнеса, а курс доллара слишком слабый, из-за чего экспортеры платят в бюджет меньше налогов в пересчете на рубли. Поэтому ЦБ будет снижать ставку, чтобы сделать кредиты дешевле и ослабить рубль, но аккуратно — с шагом в один-два процента, уверен эксперт. «Консенсус-прогноз — снижение ставки как минимум до 10%. Это именно минимум, а скорее всего Центробанку придется снижать ставку более агрессивно, если он хочет избежать снижения деловой активности, сокращения рабочих мест, простимулировать стройку через ипотеку и так далее. Я думаю, может быть и до 9%», — отметил он.
Обмен мнениями между ЦБ и правительством сводится к вопросу о том, стоит ли рисковать инфляцией ради экономического роста, добавляет директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В прошлый раз консенсус-прогноз показывал, что ставку опустят на 2%, а Набиуллина решила снизить сразу на 3%. Сейчас ЦБ хочет действовать осторожнее, поскольку опасается разгона инфляции, а она все еще высокая —17,4% в годовом выражении. Дальше ЦБ посмотрит на данные о росте цен и будет принимать последующие решения. Но лично я бы сделал выбор в пользу низкой ставки и роста экономики. От инфляции еще никто не умирал, особенно если ее покрывает рост доходов населения. Какая разница, сколько инфляция, если темпы роста реальных доходов будут выше», — сказал экономист в беседе с URA.RU.
В правительстве могут недооценивать риск роста цен, полагает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его мнению, российская экономика не готова обеспечить населению и бизнесу быстрый рост доходов, поэтому Центробанку нельзя допустить разгона инфляции. «Снижение ставки способно запустить рост экономической активности через повышения спроса и в итоге привести к росту доходов, но эта схема совсем не обязательно сработает быстро. Процессы могут затянуться и дать сбой», — сказал он URA.RU.
«Россия сейчас не может позволить себе высокую инфляцию, потому что у страны нет источников быстрого повышения доходов, которые могли бы компенсировать рост цен. Одной ставкой ЦБ и мягкой кредитно-денежной политикой это не исправить. Нужно принимать в расчет санкции и многие другие проблемы. Предсказуемость в экономике важнее дешевых кредитов», — заключил специалист.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.
Российские власти обсуждают проект новой ключевой ставки, которую утвердит Центробанк на заседании 10 июня. По информации URA.RU, министерства РФ предлагают ее серьезное снижение с нынешних 11%, мотивируя это потребностью экономики в дешевых кредитах. В ЦБ считают, что это может разогнать инфляцию и склоняются к плавному сокращению. Президент Владимир Путин поручил найти компромисс. Решение о ключевой ставке будет единственным вопросом повестки заседания совета директоров Банка России 10 июня. На нем разрешится интрига: продолжит ли ЦБ снижать этот показатель быстрыми темпами по 3% за раз (с 20% до нынешних 11%) или начать делать это более осторожно. По данным источников URA.RU, в министерствах выступают за быстрое снижение, поскольку тогда кредиты в банках для бизнеса и населения станут дешевле, что должно позитивно сказаться на потребительском спросе и подстегнуть экономический рост. Эта информация подтверждается и публичными высказываниями министров. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников 2 июня во время брифинга приветствовал предыдущее решение ЦБ снизить ставку с 14% до 11% годовых. «Разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится», — уточнил он. Министр финансов Антон Силуанов заявил на марафоне «Новое знание» 18 мая, что каждый раз с надеждой ждет от ЦБ решений о снижении ставки, «которые помогут в развитии бизнеса». Курирующий стройотрасль вице-премьер Марат Хуснуллин назвал оптимальной ипотечную ставку в 6%. «Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы ставка в стране все-таки была близка к 6%», — сказал он, общаясь с журналистами после отчета правительства в Госдуме 7 апреля. В начале недели премьер Михаил Мишутин поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов проработать вопрос запуска в России промышленной ипотеки под 5% годовых. Программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов правительство субсидирует до тех же 5% годовых. Этот уровень ставки в банках стремятся обеспечить себе и крупнейшие застройщики. Именно такую ставку для текущей ситуации в России в правительстве рассматривают как целесообразную, объяснил URA.RU доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. «Ключевую ставку поднимали до 20% [28 февраля] для купирования инфляционного всплеска. Инфляцию остановили, теперь ставку надо срочно снижать. Ставка должна быть в диапазоне 4,6-6,6%.» — считает Кричевский. Экономисты, поддерживающие точку зрения министерств, например, Михаил Хазин, мотивируют свое мнение тем, что слишком медленное снижение ключевой ставки лишает экономику России дешевых кредитов. Из-за этого правительство вынуждено тратить сотни миллиардов рублей на льготную ипотеку, чтобы поддержать застройщиков, а также субсидировать кредиты для развития приоритетных направлений экономики, например, для IT-компаний или агропредприятий. Без помощи властей заемные средства оказываются слишком дороги, а бизнес не может предоставить людям рабочие места и заниматься импортозамещением. Однако у Банка России есть аргументы в пользу плавного снижения ставки, главный из которых — большой риск инфляции. Официально основной целью денежно-кредитной политики ЦБ является поддержание роста цен на стабильно низком уровне, цель регулятора — 4% в год. Если инфляция по каким-то причинам ускоряется, как это произошло в феврале—марте 2022 года, то регулятор обязан отреагировать, что он и сделал, резко повысив в конце февраля ключевую ставку до 20%. «Это решение было направлено на борьбу со скачком инфляции», — прямо заявила Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России 26 мая. Она подчеркнула, что ЦБ готов снижать ставку, но на оценку ситуации нужно время — как минимум квартал, а может и больше. Текущая тенденция на замедление роста и снижение цен пока неустойчива, пишут аналитики ЦБ в июньском выпуске экономического обзора «О чем говорят тренды». «Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле—мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым», — сказано в документе. Регулятор намерен оценивать инфляцию «с максимальной осторожностью», потому что рост издержек производителей будет толкать цены вверх. «Несмотря на замедление недельного роста цен, баланс рисков в среднесрочной перспективе остается смещенным в сторону проинфляционных», — полагают в Банке России. В этой дискуссии во время совещания по экономическим вопросам 7 июня заочно поучаствовал президент Владимир Путин. «Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», — поручил он Центробанку и правительству. Путин отметил, что темпы кредитования сократились и потребовал эффективных решений. Тем самым президент дал сигнал министрам и ЦБ перейти от обсуждений к совместной работе над стратегией экономического развития России, объяснил в беседе с URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Путин хочет от Центробанка и экономического блока правительства четкой логики действий. Им нужно договориться, до какого предела ЦБ может позволить себе снижать ставку. Это необходимо, чтобы правительство заранее планировало расходы и учитывало все риски, от разгона инфляции до падения доходов от экспорта из-за санкций или конъюнктуры на мировых рынках. Опрос [проведенный в мае по инициативе бизнес-омбудсмена] Бориса Титова показал, что большинство предпринимателей ждут от власти новой экономической модели, поэтому министрам нужно и самим договориться, и людям объяснить, как работать на перспективу», — заявил эксперт. Центробанк при принятии решения по ставке стремится найти баланс между доступностью кредитов, инфляцией, курсом валют и доходами бюджета от экспорта, рассказал URA.RU президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «С одной стороны, текущие условия по инфляции позволяют ставку снижать: цена на энергоресурсы внутри страны понемногу снижается, цены на еду тоже перестали расти, импорт ограничен, рубль относительно доллара не падает так, как в марте. С другой стороны, если ставку резко снизить, а санкции серьезно ужесточатся, например, введут эмбарго на газ, рубль снова может рухнуть. Баланс на валютном рынке сейчас очень шаткий», — предупредил он. Абзалов заметил, что в ЦБ не собираются держать ставку на текущим уровне, потому что кредиты слишком дороги для бизнеса, а курс доллара слишком слабый, из-за чего экспортеры платят в бюджет меньше налогов в пересчете на рубли. Поэтому ЦБ будет снижать ставку, чтобы сделать кредиты дешевле и ослабить рубль, но аккуратно — с шагом в один-два процента, уверен эксперт. «Консенсус-прогноз — снижение ставки как минимум до 10%. Это именно минимум, а скорее всего Центробанку придется снижать ставку более агрессивно, если он хочет избежать снижения деловой активности, сокращения рабочих мест, простимулировать стройку через ипотеку и так далее. Я думаю, может быть и до 9%», — отметил он. Обмен мнениями между ЦБ и правительством сводится к вопросу о том, стоит ли рисковать инфляцией ради экономического роста, добавляет директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В прошлый раз консенсус-прогноз показывал, что ставку опустят на 2%, а Набиуллина решила снизить сразу на 3%. Сейчас ЦБ хочет действовать осторожнее, поскольку опасается разгона инфляции, а она все еще высокая —17,4% в годовом выражении. Дальше ЦБ посмотрит на данные о росте цен и будет принимать последующие решения. Но лично я бы сделал выбор в пользу низкой ставки и роста экономики. От инфляции еще никто не умирал, особенно если ее покрывает рост доходов населения. Какая разница, сколько инфляция, если темпы роста реальных доходов будут выше», — сказал экономист в беседе с URA.RU. В правительстве могут недооценивать риск роста цен, полагает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его мнению, российская экономика не готова обеспечить населению и бизнесу быстрый рост доходов, поэтому Центробанку нельзя допустить разгона инфляции. «Снижение ставки способно запустить рост экономической активности через повышения спроса и в итоге привести к росту доходов, но эта схема совсем не обязательно сработает быстро. Процессы могут затянуться и дать сбой», — сказал он URA.RU. «Россия сейчас не может позволить себе высокую инфляцию, потому что у страны нет источников быстрого повышения доходов, которые могли бы компенсировать рост цен. Одной ставкой ЦБ и мягкой кредитно-денежной политикой это не исправить. Нужно принимать в расчет санкции и многие другие проблемы. Предсказуемость в экономике важнее дешевых кредитов», — заключил специалист.