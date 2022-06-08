В Перми пройдет спецпоказ фильма-катастрофы

Пермяки смогут узнать все про съемки фильма «Одна» у продюсера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми в кинотеатре «Кристалл» состоится специальный показ фильма-катастрофы «Одна» (12+), который снимали в Пермском крае два года назад. Презентацию проведет продюсер фильма Анна Бочкарева, по окончании просмотра она ответит на любые вопросы. Показ запланирован на воскресенье, 12 июня, продажа билетов уже открыта, сообщает краевая пресс-служба.

«Съемки проходили в Прикамье летом 2020 года в Кизеле, на реке Усьве, а также в красивейших местах края — на Шумихинских скалах, Усьвинских столбах и Вакутином камне. Участие в съемках приняли более 100 пермяков — это актеры и члены съемочной группы», — говорится на сайте правительства. Производство картины было сложным — например, декораторам пришлось купить настоящий самолет АН-24 и построить аналогичный воздушный транспорт прямо в павильоне.

Фильм «Одна» основан на реальных событиях. Он рассказывает о авиакатастрофе, которая произошла 24 августа 1981 года. За полчаса до посадки, гражданский самолет Ан-24 столкнулся с другим воздушным судном и развалился на куски в воздухе. Все пассажиры погибли, кроме одной — Ларисы Савицкой. Она упала с высоты 5 км и очнулась в тайге.

Ранее URA.RU сообщало, что съемочная группа фильма «Фрау» режиссера Любови Мульменко ищет локации для съемок в Перми. Группе требуются квартиры в хрущевках и сталинках.