Офтальмологи: представителям каких профессий нельзя носить линзы

10 июня 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Некоторым людям нельзя носить линзы из-за профессии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строителям, монтажникам-высотникам, летчикам, шахтерам и людям, работающим в условиях повышенной запыленности и задымленности, нельзя носить контактные линзы. Об этом URA.RU рассказали врач-офтальмолог клиники «Зрение» Галина Русина и ведущий рефракционный хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль. «Использование линз противопоказано при определенных профессиях и условиях труда. Это работа на высоте, например монтажники, строители. Это работа в условиях повышенной запыленности, задымленности и высоких температур. Противопоказание относится и к труду на заводах по производству красок и аэрозолей», — сказала Галина Русина. Ее слова подтвердила Наталья Коваль, отметив, что люди, трудящиеся в определенных условиях, предпочитают делать операцию. «Ограничения к ношению контактных линз может накладывать профессия человека. Военные, летчики, шахтеры, пожарные, работающие в затрудненных условиях, запыленных, задымленных помещениях, отказываются от контактных линз в пользу лазерной коррекции зрения», — объяснила хирург. Русина призвала соблюдать правила ношения линз, не нарушать режима и срока замены. «При возникновении дискомфорта или воспаления обращаться к специалисту, не назначать самостоятельно себе контактные линзы, соблюдать гигиену, раз в год посещать офтальмолога и оптометриста для профилактического осмотра», — заключила врач. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Строителям, монтажникам-высотникам, летчикам, шахтерам и людям, работающим в условиях повышенной запыленности и задымленности, нельзя носить контактные линзы. Об этом URA.RU рассказали врач-офтальмолог клиники «Зрение» Галина Русина и ведущий рефракционный хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль. «Использование линз противопоказано при определенных профессиях и условиях труда. Это работа на высоте, например монтажники, строители. Это работа в условиях повышенной запыленности, задымленности и высоких температур. Противопоказание относится и к труду на заводах по производству красок и аэрозолей», — сказала Галина Русина. Ее слова подтвердила Наталья Коваль, отметив, что люди, трудящиеся в определенных условиях, предпочитают делать операцию. «Ограничения к ношению контактных линз может накладывать профессия человека. Военные, летчики, шахтеры, пожарные, работающие в затрудненных условиях, запыленных, задымленных помещениях, отказываются от контактных линз в пользу лазерной коррекции зрения», — объяснила хирург. Русина призвала соблюдать правила ношения линз, не нарушать режима и срока замены. «При возникновении дискомфорта или воспаления обращаться к специалисту, не назначать самостоятельно себе контактные линзы, соблюдать гигиену, раз в год посещать офтальмолога и оптометриста для профилактического осмотра», — заключила врач.