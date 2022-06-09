Иноагентам в России запретят протестовать

10 июня 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Госдума расширит список мест, где запрещены митинги Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России иноагентам запретят участие в митингах, а также расширят список мест, где нельзя проводить акции протеста. Соответствующие поправки в федеральное законодательство внесли депутаты Госдумы. «Госдума намерена изменить федеральное законодательство, чтобы запретить иноагентам проводить акции протеста. Также им запретят участвовать в образовательной деятельности и госзакупках, быть членами избиркомов, жертвовать деньги политическим партиям и вести упрощенный бухгалтерский учет», — пишет «Коммерсантъ». Один из авторов поправок — депутат Мария Бутина. По ее словам, запрет на проведения митингов иноагентами необходим для пресечения организации протеста «за иностранный счет». По информации издания, митинги запретят проводить на всех видах вокзалов (речных, морских и т. д.), детских и спортивных площадках, культовых помещениях и т. д. Предполагается, что расширенный список коснется «именно иноагентов». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В России иноагентам запретят участие в митингах, а также расширят список мест, где нельзя проводить акции протеста. Соответствующие поправки в федеральное законодательство внесли депутаты Госдумы. «Госдума намерена изменить федеральное законодательство, чтобы запретить иноагентам проводить акции протеста. Также им запретят участвовать в образовательной деятельности и госзакупках, быть членами избиркомов, жертвовать деньги политическим партиям и вести упрощенный бухгалтерский учет», — пишет «Коммерсантъ». Один из авторов поправок — депутат Мария Бутина. По ее словам, запрет на проведения митингов иноагентами необходим для пресечения организации протеста «за иностранный счет». По информации издания, митинги запретят проводить на всех видах вокзалов (речных, морских и т. д.), детских и спортивных площадках, культовых помещениях и т. д. Предполагается, что расширенный список коснется «именно иноагентов».