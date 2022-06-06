Два челябинских школьника за шпаргалки изгнаны с ЕГЭ

В Челябинской области продолжается кампания по сдаче ЕГЭ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области двух школьников 6 июня изгнали с ЕГЭ за шпаргалки. Как сообщает министерство образования и науки региона, второй шанс сдать экзамен у них появится через год.

«6 июня были выявлены нарушения порядка проведения экзамена: в Кунашакском муниципальном районе с экзаменов были удалены два участника за наличие шпаргалок. Для этих участников возможность пересдать экзамен по выбору предусмотрена лишь в 2023 году», — рассказали URA.RU в пресс-службе минобра.

Выпускники Челябинской области сегодня сдавали ЕГЭ по истории и физике в основной срок. В 63 пункта проведения экзаменов пришли 3532 человека. Специалисты Регионального центра оценки качества и информатизации образования не зафиксировали нарушений в ходе печати экзаменационных материалов и при сканировании бланков ответов участников.

6 июня экзаменационная комиссия утвердила результаты основного госэкзамена по математике для девятиклассников (ОГЭ). Его выпускники сдавали 23 мая. По итогам проверки почти две тысячи школьников Челябинской области прошли испытания на «отлично».