Два челябинских школьника за шпаргалки изгнаны с ЕГЭ

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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, выпускники , информатика, школа45, списки
В Челябинской области продолжается кампания по сдаче ЕГЭ Фото:

В Челябинской области двух школьников 6 июня изгнали с ЕГЭ за шпаргалки. Как сообщает министерство образования и науки региона, второй шанс сдать экзамен у них появится через год.

«6 июня были выявлены нарушения порядка проведения экзамена: в Кунашакском муниципальном районе с экзаменов были удалены два участника за наличие шпаргалок. Для этих участников возможность пересдать экзамен по выбору предусмотрена лишь в 2023 году», — рассказали URA.RU в пресс-службе минобра.

Выпускники Челябинской области сегодня сдавали ЕГЭ по истории и физике в основной срок. В 63 пункта проведения экзаменов пришли 3532 человека. Специалисты Регионального центра оценки качества и информатизации образования не зафиксировали нарушений в ходе печати экзаменационных материалов и при сканировании бланков ответов участников.

6 июня экзаменационная комиссия утвердила результаты основного госэкзамена по математике для девятиклассников (ОГЭ). Его выпускники сдавали 23 мая. По итогам проверки почти две тысячи школьников Челябинской области прошли испытания на «отлично».

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В Челябинской области двух школьников 6 июня изгнали с ЕГЭ за шпаргалки. Как сообщает министерство образования и науки региона, второй шанс сдать экзамен у них появится через год. «6 июня были выявлены нарушения порядка проведения экзамена: в Кунашакском муниципальном районе с экзаменов были удалены два участника за наличие шпаргалок. Для этих участников возможность пересдать экзамен по выбору предусмотрена лишь в 2023 году», — рассказали URA.RU в пресс-службе минобра. Выпускники Челябинской области сегодня сдавали ЕГЭ по истории и физике в основной срок. В 63 пункта проведения экзаменов пришли 3532 человека. Специалисты Регионального центра оценки качества и информатизации образования не зафиксировали нарушений в ходе печати экзаменационных материалов и при сканировании бланков ответов участников. 6 июня экзаменационная комиссия утвердила результаты основного госэкзамена по математике для девятиклассников (ОГЭ). Его выпускники сдавали 23 мая. По итогам проверки почти две тысячи школьников Челябинской области прошли испытания на «отлично».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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