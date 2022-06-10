Лавров отреагировал на решение ДНР казнить британских наемников

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров призвал не вмешиваться в судебную систему ДНР Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не вмешиваться в судебную систему ДНР, где приговорили к смертной казни британских наемников. Свое мнение он озвучил по итогам встречи глав МИД стран ОДКБ.

«Решение вынесено на основе, естественно, ДНР. Не стоит мешать судебной системе республики», — сказал Лавров во время пресс-конференции после встречи. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании к смертной казни. Наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер заявил, что Британия будет использовать «все возможные дипломатические каналы для того, чтобы спасти своих граждан». А госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность из-за смертного приговора.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не вмешиваться в судебную систему ДНР, где приговорили к смертной казни британских наемников. Свое мнение он озвучил по итогам встречи глав МИД стран ОДКБ. «Решение вынесено на основе, естественно, ДНР. Не стоит мешать судебной системе республики», — сказал Лавров во время пресс-конференции после встречи. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании к смертной казни. Наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер заявил, что Британия будет использовать «все возможные дипломатические каналы для того, чтобы спасти своих граждан». А госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность из-за смертного приговора.
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