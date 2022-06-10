Британия рассчитывает спасти приговоренных к казни наемников

Великобритания продолжит использовать дипломатические каналы для спасения своих наемников, заявил Робин Уокер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобритания намерена задействовать все возможные дипломатические каналы для того, чтобы спасти британских наемников, осужденных на смертную казнь в Донецкой народной республике. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.

«Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними», — сказал Уокер.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании к смертной казни. Наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер признали свою вину. В Верховном суде республики уточнили, что наемники имеют шанс обжаловать приговор, пишет RT.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что ВСУ регулярно устраивали карательные операции на Донбассе.

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