В ДНР вынесли приговор иностранным наемникам с «Азовстали»

09 июня 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к высшей мере наказания — смертной казни. Речь идет о наемниках Эйдене Эслине, Шоне Пиннере и Саадуне Брагиме. «Гражданин Марокко Саадун Брагим и граждане Британии Эйден Эслин и Шон Пиннер приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, попросил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об обмене его и еще одного британского пленного на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. Он также раскаялся за многолетнюю службу в рядах украинских националистов, дополняет ОТР. По его словам, дезертировать хотелось уже в первый день спецоперации. Его семья до последнего надеялась на его возвращение, пишет Pravda.Ru. Более подробно о личностях наемников URA.RU писало здесь. Саму спецоперацию на территории Украины в конце февраля объявил президент России Владимир Путин. Основная причина — защита жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация территории. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Среди бойцов ВСУ, сдавшихся в плен, были обнаружены британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер. Пленные наемники попали в Донбасс еще до спецоперации, они получали вознаграждение за службу под видом контрактников ВСУ.