Госсекретарь США обратился к РФ после приговора наемникам в ДНР

10 июня 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен призвал Россию с уважением относиться к международному гуманитарному праву Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность из-за смертного приговора, который вынесли иностранным наемникам в Донецкой народной республике. Глава Госдепа назвал судебный процесс «фиктивным». «Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном „судебном процессе“ и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», — написал Блинкен в социальной сети Twitter (заблокирована на территории России). Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к смертной казни. Наемники признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 2 июня в Минобороны РФ заявили, что приток иностранных наемников на Украину практически иссяк. В ДНР заявили, что не станут обменить наемников, попавших в плен. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность из-за смертного приговора, который вынесли иностранным наемникам в Донецкой народной республике. Глава Госдепа назвал судебный процесс «фиктивным». «Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном „судебном процессе“ и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», — написал Блинкен в социальной сети Twitter (заблокирована на территории России). Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к смертной казни. Наемники признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 2 июня в Минобороны РФ заявили, что приток иностранных наемников на Украину практически иссяк. В ДНР заявили, что не станут обменить наемников, попавших в плен.