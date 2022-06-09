09 июня 2022

Госсекретарь США обратился к РФ после приговора наемникам в ДНР

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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
Энтони Блинкен призвал Россию с уважением относиться к международному гуманитарному праву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность из-за смертного приговора, который вынесли иностранным наемникам в Донецкой народной республике. Глава Госдепа назвал судебный процесс «фиктивным».

«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном „судебном процессе“ и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», — написал Блинкен в социальной сети Twitter (заблокирована на территории России).

Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к смертной казни. Наемники признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор, пишет RT.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 2 июня в Минобороны РФ заявили, что приток иностранных наемников на Украину практически иссяк. В ДНР заявили, что не станут обменить наемников, попавших в плен.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность из-за смертного приговора, который вынесли иностранным наемникам в Донецкой народной республике. Глава Госдепа назвал судебный процесс «фиктивным». «Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном „судебном процессе“ и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», — написал Блинкен в социальной сети Twitter (заблокирована на территории России). Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к смертной казни. Наемники признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 2 июня в Минобороны РФ заявили, что приток иностранных наемников на Украину практически иссяк. В ДНР заявили, что не станут обменить наемников, попавших в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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