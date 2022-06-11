Диетолог Гинзбург назвал самые полезные продукты летом

В летний сезон человек начинает употреблять меньше пищи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Овощи, рыба, ягоды и традиционно, поскольку это полезно в любое время года, кисломолочные напитки. Лето уникально тем, что у нас снижается потребность в еде. Мы легче обходимся малым количеством пищи. Есть такой механизм, когда после еды должна повышаться температура тела. Это является одним из сигналов к прекращению еды», — сказал Михаил Гинзбург.

Доктор медицинских наук отметил, что россияне могут воспользоваться летним сезоном для похудения. «Жарко, температура все время высокая, соответственно едим в основном легкую пищу, едим мало. Этой ситуацией можно воспользоваться, чтобы немножко похудеть для тех, кому это актуально. Им нужно отдавать предпочтение легким продуктам — фруктам, овощам, кисломолочным напиткам, хлопьям, ягодам», — объяснил собеседник агентства.

Ранее нарколог медицинского центра «КОРСАКОВ» Алексей Казанцев рассказал URA.RU, что употребление алкоголя в летнюю жару провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой, инсульты, инфаркты, панкреатит, может стать причиной солнечного удара вплоть до летального исхода. Диетолог Марина Макиша уточнила, что людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы нужно отказаться от алкоголя, особенно в жару.

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