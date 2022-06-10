Врачи заявили о смертельной опасности алкоголя в летнюю жару

В летнюю жару лучше отказаться от алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Употребление алкоголя в летнюю жару провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой, инсульты, инфаркты, панкреатит, может стать причиной солнечного удара вплоть до летального исхода. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали главный врач, психиатр, нарколог медицинского центра «КОРСАКОВ» Алексей Казанцев и врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«Алкоголь в жару пить опасно, потому что в жаркую погоду итак в организме наступает обезвоживание в связи с повышенной теплоотдачей. Алкоголь еще больше усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс, обезвоживает организм, вымывает микроэлементы: калий, натрий, магний, кальций.

Алкоголь в жару может привести к тепловому удару, человек в состоянии опьянения неконтролируем, он засыпает пьяный и, находясь под прямыми солнечными лучами, довольно часто получает солнечный удар, который может привести к летальному исходу», — рассказал Алексей Казанцев.

По словам Марины Макиши, алкоголь помимо прочего вызывает сосудистые реакции в организме. «Сначала, когда алкоголь начинает действовать, идет расслабление сосудов, но потом, когда он перестает действовать, наблюдается обратная реакция, начинается спазм сосудов. Учитывая что в жару в принципе у людей, особенно с повышенным давлением, есть риски перепадов давления, это может вызвать неадекватные сосудистые реакции, которые закончатся инфарктом или инсультом», — пояснила Макиша.

Диетолог уточнила, что людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы нужно отказаться от алкоголя, особенно в жару. «Алкоголь будет повышать выработку ферментов поджелудочной железы, повышая давление в протоках, увеличивать риск панкреатита», — указала собеседница агентства.

10 июня 1935 года было основано первое в мире общество Анонимных Алкоголиков. Его основателями стали биржевой маклер Билл Уилсон и хирург Боб Смит. Общество Анонимных Алкоголиков — это группа людей, которые делятся друг с другом своим опытом, чтобы решить общую проблему и помочь другим избавиться от зависимости.

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